В центре Таллинна пешеход попал под машину
В воскресенье, 16 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
В воскресенье, 16 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Инцидент имел место на перекрестке улиц Крейцвальди и Кундери. Автомобиль Lexus, за рулем которого находился 64-летний мужчина, совершал поворот налево и сбил пешехода, 59-летнюю женщину.
Местоположение пешехода и направление его движения уточняются. Женщину доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.