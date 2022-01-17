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  • В центре Таллинна пешеход попал под машину

В центре Таллинна пешеход попал под машину

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 16 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Инцидент имел место на перекрестке улиц Крейцвальди и Кундери. Автомобиль Lexus, за рулем которого находился 64-летний мужчина, совершал поворот налево и сбил пешехода, 59-летнюю женщину.

Местоположение пешехода и направление его движения уточняются. Женщину доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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