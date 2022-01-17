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  • Департамент здоровья отправил на карантин одну из групп нарвского детского сада

Департамент здоровья отправил на карантин одну из групп нарвского детского сада

Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Группа "Пчелки" нарвского детского сада Põngerjas до конца этой рабочей недели отправлена на карантин.

Соответствующее распоряжение принял Департамент здоровья, пишет ERR.

Причина в том, что в данной группе зафиксировали очаг заражения коронавирусом - заболевание диагностировали у пяти человек.

Об инциденте поставлены в известность как городские власти, так и администрация детского сада.

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