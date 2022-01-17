Департамент здоровья отправил на карантин одну из групп нарвского детского сада
Группа "Пчелки" нарвского детского сада Põngerjas до конца этой рабочей недели отправлена на карантин.
Группа "Пчелки" нарвского детского сада Põngerjas до конца этой рабочей недели отправлена на карантин.
Соответствующее распоряжение принял Департамент здоровья, пишет ERR.
Причина в том, что в данной группе зафиксировали очаг заражения коронавирусом - заболевание диагностировали у пяти человек.
Об инциденте поставлены в известность как городские власти, так и администрация детского сада.