Блог, фото ⟩ Штормовой циклон «Ханнелоре» добрался до Эстонии, людей предупреждают об опасности

По всем уездам также дали штормовое предупреждение, поскольку юго-западный ветер в воскресенье вечером поднялся в материковой части страны порывами до 15, а на побережье до 20 м/сек. Рано утром в понедельник на острова пришла зона плотных снегопадов и мокрого снега, которая быстро распространяется в материковую Эстонию, осадки будут продолжаться до второй половины дня. Местами осадки сильные, ожидаются метели. Ветер северо-западный и северный, утром на островах и западном побережье 15-20, порывами до 30 м/сек. Днем ветер в материковой части страны порывами до 23 м/сек, на островах порывами до 30 м/сек.