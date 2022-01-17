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  • Штормовой циклон «Ханнелоре» добрался до Эстонии, людей предупреждают об опасности
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Блог, фото ⟩ Штормовой циклон «Ханнелоре» добрался до Эстонии, людей предупреждают об опасности

Служба погоды дала по всем уездам кроме западных островов и Вирумаа «оранжевое» предупреждение о гололедице, то есть предупреждение второй степени.

По всем уездам также дали штормовое предупреждение, поскольку юго-западный ветер в воскресенье вечером поднялся в материковой части страны порывами до 15, а на побережье до 20 м/сек. Рано утром в понедельник на острова пришла зона плотных снегопадов и мокрого снега, которая быстро распространяется в материковую Эстонию, осадки будут продолжаться до второй половины дня. Местами осадки сильные, ожидаются метели. Ветер северо-западный и северный, утром на островах и западном побережье 15-20, порывами до 30 м/сек. Днем ветер в материковой части страны порывами до 23 м/сек, на островах порывами до 30 м/сек.

Как сообщает Центр управления движением, во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом, на второстепенных шоссе и гравийных дорогах местами скользко.

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