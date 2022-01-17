За сутки в Эстонии прибавилось 2104 зараженных, скончались пять человек

По состоянию на утро 17 января, в больницах находится 309 пациентов с коронавирусом. Из них 227 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 176 человек, или 77,5% не были вакцинированы, а 51, или 22,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 40 новых историй болезни. Скончалось пять человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 78-летняя женщина, 80-летняя женщина, 82-летний мужчина и 84-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 137,9, а среди невакцинированных людей – 194,60.