Песков в интервью CNN: войска РФ останутся около границ Украины
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможный отвод российских войск от границ Украины.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможный отвод российских войск от границ Украины.
Официальный представитель Кремля в передаче "Fareed Zakaria GPS" американского телеканала CNN, вышедшей в эфир в воскресенье, 16 января, объяснил это "очень недружелюбной атмосферой", вызванной "стягиванием военной инфраструктуры НАТО к российским границам". Вместе с тем Песков указал, что речи о военных действиях в отношении Украины не идет.
Ранее, 14 января, представители администрации президента США Джозефа Байдена заявили, что российская сторона, "возможно, готовит диверсионные операции, направленные против собственных (пророссийских - ред.) сил" в Донбассе, и фабрикует провокации в социальных СМИ, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае провала дипломатии, напоминает Bloomberg.
В интервью CNN Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления.
Комментируя переговоры России с США и НАТО, Песков заявил CNN следующее: "Между нами есть определенное понимание. Но в целом, в принципе, сейчас мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает беспокойство".
Кроме прочего, в ходе интервью Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать отказ от приема в состав альянса Украины. "Потому что иначе это (вступление Украины в НАТО - ред.) будет юридически возможно", - добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки указала, что если вторжение России в Украину все-таки произойдет, оно случится в период между серединой января и серединой февраля.
Со своей стороны, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times за 15 января отметила, чтов Белом доме заинтересованы в продолжении диалога с Москвой.
От редакции:
Первоначальный текст новости был изменен в связи с тем, что агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась расшифровка беседы, до эфира указало, что пресс-секретарь Путина не отверг однозначно идею о возможном размещении Москвой наступательных вооружений на территории Украины. По сведениям агентства, Песков произнес следующую фразу: "Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины".
Однако из полной версии интервью следует, что представитель Кремля подал эти слова от лица НАТО. "Мы готовы принять контрмеры. Если вы продолжите говорить: "Россия, мы не намерены принимать во внимание ваши опасения. НАТО продолжит расширяться. Сейчас мы не собираемся принимать Украину, однако со временем это будет возможно. Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины. А военная инфраструктура НАТО останется около ваших границ и приблизится со временем". Если вы скажете нам подобное, мы будем вынуждены предпринять меры", - подчеркнул Песков.