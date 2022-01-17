Галерея ⟩ Шторм свирепствует: сильный ветер сорвал со здания крышу
Около 9 часов утра в понедельник, 17 января, крыша здания бывшего детского дома на улице Парги в Курессааре была сорвана штормовым ветром.
Около 9 часов утра в понедельник, 17 января, крыша здания бывшего детского дома на улице Парги в Курессааре была сорвана штормовым ветром.
В 9.05 в полицию поступило сообщение, что в Курессааре на улице Парги со здания сорвало крышу. Полиция заверила, что никто не пострадал, пишет Saarte Hääl.
Для безопасности людей полиция перекрыла движение вокруг этого здания.
В настоящее время спасатели работают с представителями объекта, чтобы зафиксировать слетевшую на улицу крышу, чтобы она больше никуда не улетела.
Согласно карте Elektrilevi, около 10 часов утра на Сааремаа без электричества было более 4300 клиентов.
По прогнозам синоптиков, сильный шторм в течение дня в понедельник пройдет по всей Эстонии, скорость ветра может возрасти до 30 метров в секунду. Спасательный департамент призвал население подготовиться к штормовой погоде. Рекомендации спасателей смотрите здесь. Rus.Postimees также ведет блог, в котором можно найти все связанные со штормовой погодой новости.