Галерея ⟩ Шторм свирепствует: сильный ветер сорвал со здания крышу

В 9.05 в полицию поступило сообщение, что в Курессааре на улице Парги со здания сорвало крышу. Полиция заверила, что никто не пострадал, пишет Saarte Hääl.

Для безопасности людей полиция перекрыла движение вокруг этого здания.

В настоящее время спасатели работают с представителями объекта, чтобы зафиксировать слетевшую на улицу крышу, чтобы она больше никуда не улетела.

Согласно карте Elektrilevi, около 10 часов утра на Сааремаа без электричества было более 4300 клиентов.