«Реал» обыграл «Атлетик» и выиграл Суперкубок Испании

На 38-й минуте счет открыл Лука Модрич. А на 52-й минуте Карим Бензема забл пенальти и тем самым удвоил преимущество «Реала».

Рауль Гарсия, в свою очередь, не забил с 11-метровой отметки на 89-й минуте: Тибо Куртуа отразил удар.