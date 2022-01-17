«Реал» обыграл «Атлетик» и выиграл Суперкубок Испании
«Реал» победил «Атлетик» в финале Суперкубка Испании. Встреча, прошедшая на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершилась со счетом 2:0.
«Реал» победил «Атлетик» в финале Суперкубка Испании. Встреча, прошедшая на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершилась со счетом 2:0.
На 38-й минуте счет открыл Лука Модрич. А на 52-й минуте Карим Бензема забл пенальти и тем самым удвоил преимущество «Реала».
Рауль Гарсия, в свою очередь, не забил с 11-метровой отметки на 89-й минуте: Тибо Куртуа отразил удар.
Для «Реала» это 12-я победа в Суперкубке страны, больше трофеев лишь у «Барселоны» – 13.