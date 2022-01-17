Пн, 17.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

BMW разработает новые шести- и восьмицилиндровые моторы

New cars stand at an assembly line in the main company of Germany's carmaker BMW in Munich, southern Germany, on October 22, 2021. (Photo by Christof STACHE / AFP) ФОТО: CHRISTOF STACHE

BMW разработает абсолютно новые шести- и восьмицилиндровые моторы, заявил немецкому изданию Auto Motor und Sport директор по развитию компании Франк Вебер.

Топ-менеджер подчеркнул, что для BMW очевидна потребность в современных двигателях внутреннего сгорания, поэтому бензиновые и дизельные агрегаты нового поколения и находятся в разработке. Определиться с приоретами BMW поможет стандартизация экологических норм по всему миру, пишет Motor.

Совершенствование двигателей внутреннего сгорания логично, ведь в BMW уверены, что по меньшей мере на 30 лет агрегаты на ископаемом топливе останутся в гамме.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Франк Вебер дал понять, что BMW разрабатывает совершенно новые эффективные ДВС, а не просто дорабатывает существующие агрегаты, исходя из требований экологов. Не углубляясь в детали, топ-менеджер анонсировал революционные изменения головки блока цилиндров.

Что касается перспектив электромобилей, то Вебер считает главным сдерживающим фактором неразвитость зарядной инфраструктуры. Но вера в ДВС объясняется не только этим — в BMW не хотят заставлять клиентов выбирать между новым (электромобилями) и «якобы старым» (двигателями внутреннего сгорания). Цель автопроизводителя — всегда предлагать самые экологичные и инновационные автомобили вне зависимости от типа питания.

Инсайдеры утверждают, что новый двигатель BMW V8 c индексом S68 дебютирует уже в этом году на флагманском седане 7-Series. Вероятно, в будущем эта «битурбовосьмерка» появится на всех самых мощных моделях BMW M.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back