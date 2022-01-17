BMW разработает новые шести- и восьмицилиндровые моторы

Топ-менеджер подчеркнул, что для BMW очевидна потребность в современных двигателях внутреннего сгорания, поэтому бензиновые и дизельные агрегаты нового поколения и находятся в разработке. Определиться с приоретами BMW поможет стандартизация экологических норм по всему миру, пишет Motor.

Совершенствование двигателей внутреннего сгорания логично, ведь в BMW уверены, что по меньшей мере на 30 лет агрегаты на ископаемом топливе останутся в гамме.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Франк Вебер дал понять, что BMW разрабатывает совершенно новые эффективные ДВС, а не просто дорабатывает существующие агрегаты, исходя из требований экологов. Не углубляясь в детали, топ-менеджер анонсировал революционные изменения головки блока цилиндров.

Что касается перспектив электромобилей, то Вебер считает главным сдерживающим фактором неразвитость зарядной инфраструктуры. Но вера в ДВС объясняется не только этим — в BMW не хотят заставлять клиентов выбирать между новым (электромобилями) и «якобы старым» (двигателями внутреннего сгорания). Цель автопроизводителя — всегда предлагать самые экологичные и инновационные автомобили вне зависимости от типа питания.