В Клинике ТУ вновь введен красный уровень опасности

Целью введения красного уровня опасности, прежде всего, является предотвращение распространения ковида внутри больницы, вне зависимости от того, идет речь об омикроне или дельта-штамме. «Наблюдая в течение нескольких недель постоянный рост зараженных в стране и, видя, что начало увеличиваться количество госпитализируемых, обоснованно ввести внутри больницы в качестве меры безопасности красный уровень опасности», - сказал руководитель по лечебной части Клиники ТУ, доктор Андрес Котсар.

Красный уровень опасности означает, что теперь на ковид тестируют всех пациентов перед тем, как они попадут на стационарное лечение или в дневную хирургию. Обязанность тестироваться не распространяется на тех пациентов, у которых в течение предыдущих трех месяцев был диагностирован Covid-19. Кроме того, тестироваться не должны дети до семи лет, не имеющие симптомов вирусного заболевания. Согласно тому же распоряжению, тестируются также сопровождающие пациентов, которые находятся вместе с ними на больничном лечении или в дневной хирургии. Посещение пациентов во время действия красного уровня опасности не разрешено, но в определенных случаях это возможно по договоренности с лечащим врачом.

По состоянию на утро 17 января в Клинике ТУ на изоляции находились 42 пациента с ковидом, трое из которых нуждались в интенсивной терапии. В понедельник в клинике для ковидных пацентов в отделении инфекционных заболеваний имелись 40 койко-мест, плюс места в интенсивной терапии. «В начале января, в результате снижения потребности в госпитализации, нам удалось деэскалировать ситуацию в клинике легочных заболеваний. Принимая решение, мы были очень осторожны и сохранили готовность ковидного отделения. Только в эти выходные мы госпитализировали 17 пациентов с ковидом, поэтому сразу пришлось восстановить отделение», - сказал руководитель по лечебной части.

Он добавил, что обеспокоенность вызывает распространяющееся у людей мнение, будто омикрон переносится легче, чем остальные штаммы: «У вакцинированных людей при заражении и заболевании симптомы переносятся легче в результате полученной от вакцинации иммунной защиты. Но большая часть попадающих в больницу пациентов по-прежнему не вакцинированы и переносят ковид тяжело, вне зависимости о того, о каком штамме идет речь. И с позиции лечения нет разницы — в случае обоих штаммов лечение и потребность в изоляции одинаковые».

В Клинике ТУ имеются три уровня угрозы от ковида: зеленый, желтый и красный. При каждом уровне составлены инструкции для работников, пациентов, родственников и сопровождающих, а также для студентов. При введении уровня опасности учитываются разные аспекты: эпидемиологическая обстановка, государственный уровень опасности, модель прогноза ученых Тартуского университета, количество ковидных пацентов, находящихся на лечении в больнице, предполагаемое увеличение госпитализации. С красного на желтый уровень опасности был изменен 6 декабря 2021 года и продержался чуть больше месяца.