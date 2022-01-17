В Клинике ТУ вновь введен красный уровень опасности
В понедельник, 17 января, в Клинике Тартуского университета по предложению службы инфекционного контроля вновь введен красный уровень опасности, пишет Tartu Postimees.
В понедельник, 17 января, в Клинике Тартуского университета по предложению службы инфекционного контроля вновь введен красный уровень опасности, пишет Tartu Postimees.
Целью введения красного уровня опасности, прежде всего, является предотвращение распространения ковида внутри больницы, вне зависимости от того, идет речь об омикроне или дельта-штамме. «Наблюдая в течение нескольких недель постоянный рост зараженных в стране и, видя, что начало увеличиваться количество госпитализируемых, обоснованно ввести внутри больницы в качестве меры безопасности красный уровень опасности», - сказал руководитель по лечебной части Клиники ТУ, доктор Андрес Котсар.
Красный уровень опасности означает, что теперь на ковид тестируют всех пациентов перед тем, как они попадут на стационарное лечение или в дневную хирургию. Обязанность тестироваться не распространяется на тех пациентов, у которых в течение предыдущих трех месяцев был диагностирован Covid-19. Кроме того, тестироваться не должны дети до семи лет, не имеющие симптомов вирусного заболевания. Согласно тому же распоряжению, тестируются также сопровождающие пациентов, которые находятся вместе с ними на больничном лечении или в дневной хирургии. Посещение пациентов во время действия красного уровня опасности не разрешено, но в определенных случаях это возможно по договоренности с лечащим врачом.
По состоянию на утро 17 января в Клинике ТУ на изоляции находились 42 пациента с ковидом, трое из которых нуждались в интенсивной терапии. В понедельник в клинике для ковидных пацентов в отделении инфекционных заболеваний имелись 40 койко-мест, плюс места в интенсивной терапии. «В начале января, в результате снижения потребности в госпитализации, нам удалось деэскалировать ситуацию в клинике легочных заболеваний. Принимая решение, мы были очень осторожны и сохранили готовность ковидного отделения. Только в эти выходные мы госпитализировали 17 пациентов с ковидом, поэтому сразу пришлось восстановить отделение», - сказал руководитель по лечебной части.
Он добавил, что обеспокоенность вызывает распространяющееся у людей мнение, будто омикрон переносится легче, чем остальные штаммы: «У вакцинированных людей при заражении и заболевании симптомы переносятся легче в результате полученной от вакцинации иммунной защиты. Но большая часть попадающих в больницу пациентов по-прежнему не вакцинированы и переносят ковид тяжело, вне зависимости о того, о каком штамме идет речь. И с позиции лечения нет разницы — в случае обоих штаммов лечение и потребность в изоляции одинаковые».
В Клинике ТУ имеются три уровня угрозы от ковида: зеленый, желтый и красный. При каждом уровне составлены инструкции для работников, пациентов, родственников и сопровождающих, а также для студентов. При введении уровня опасности учитываются разные аспекты: эпидемиологическая обстановка, государственный уровень опасности, модель прогноза ученых Тартуского университета, количество ковидных пацентов, находящихся на лечении в больнице, предполагаемое увеличение госпитализации. С красного на желтый уровень опасности был изменен 6 декабря 2021 года и продержался чуть больше месяца.
Информацию о Covid-19 можно прочесть на сайте Клинике ТУ: www.kliinikum.ee/patsiendile/covid-19-info/.