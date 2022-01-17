ФОТО ⟩ Пожар в Мустамяэ: пожилая женщина отделалась ожогами

Когда прибыли спасатели, пламя вырывалось из окна квартиры. Выбравшуюся в подъезд пожилую женщину с ожогами тут же передали машине скорой помощи. Затем спасатели проникли в квартиру, откуда вынесли еще одного пострадавшего и передали медикам скорой помощи.

Всего в ходе аварийно-спасательных работ из дома были эвакуированы еще 4 человека из других квартир, куда распространился дым.

Спасатели потушили пожар в 23.55, кухня была полностью уничтожена. В квартире был датчик дыма, точная причина возгорания выясняется.

