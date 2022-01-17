Кандидат на должность руководителя Русского театра найден, но его имя пока не разглашается

«Поиски нового руководителя пока проходят хорошо. Мы вышли на одного кандидата и сейчас ведем с ним переговоры. Надеемся заключить договор к концу января. Поскольку еще не все вопросы решены, называть фамилию этого человека мы пока не будем», - рассказал председатель совета Русского театра Яак Аллик. Аллик.