Кандидат на должность руководителя Русского театра найден, но его имя пока не разглашается
Совет Русского театра нашел подходящего кандидата на пост директора и члена правления учреждения, но переговоры с ним еще продолжаются, пишет Rus.Err.ee.
Совет Русского театра нашел подходящего кандидата на пост директора и члена правления учреждения, но переговоры с ним еще продолжаются, пишет Rus.Err.ee.
«Поиски нового руководителя пока проходят хорошо. Мы вышли на одного кандидата и сейчас ведем с ним переговоры. Надеемся заключить договор к концу января. Поскольку еще не все вопросы решены, называть фамилию этого человека мы пока не будем», - рассказал председатель совета Русского театра Яак Аллик. Аллик.
Он сказал, что человек имеет прямое отношение к театру, но опроверг слухи о том, что возглавить Русский театр может его бывший худрук, ныне директор Центра русской культуры Эдуард Томан.