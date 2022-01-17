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  • Культура
  • Кандидат на должность руководителя Русского театра найден, но его имя пока не разглашается

Кандидат на должность руководителя Русского театра найден, но его имя пока не разглашается

Русский театр. ФОТО: STANISLAV MOSHKOV /

Совет Русского театра нашел подходящего кандидата на пост директора и члена правления учреждения, но переговоры с ним еще продолжаются, пишет Rus.Err.ee.

«Поиски нового руководителя пока проходят хорошо. Мы вышли на одного кандидата и сейчас ведем с ним переговоры. Надеемся заключить договор к концу января. Поскольку еще не все вопросы решены, называть фамилию этого человека мы пока не будем», - рассказал председатель совета Русского театра Яак Аллик. Аллик.

Он сказал, что человек имеет прямое отношение к театру, но опроверг слухи о том, что возглавить Русский театр может его бывший худрук, ныне директор Центра русской культуры Эдуард Томан.

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