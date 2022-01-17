Спортивные мероприятия в Эстонии доступны не всем

«Почему организаторы соревнований не пускают зрителей в зал: даже тех, кто привит и с QR-кодом? Разве это официально запрещено законом, тем более, если площадь, где проводятся соревнования, позволяет рассредоточить зрителей? Имеют ли они право наказывать таким образом и тех родителей, которые по всем показаниям могут присутствовать?» - жалуется родитель, которому не удалось попасть на детское соревнование в клубе Elegance.

«На все клубные соревнования, которые проводил наш клуб (Elegance Cup, Tallinna MV, Cinderella) зрители допускались. Единственные соревнования, которые прошли без зрителей, - это Кубок Эстонии по групповым упражнениям. Соревнования проходили в ноябре, когда резко возросло число заболевших, поэтому совместно с техническим советом художественной гимнастики в целях сохранения здоровья детей было принято решение в этот раз провести соревнования без зрителей», - рассказывает старший тренер гимнастического клуба Elegance Наталья Рачеева. По словам тренера, для всех желающих посмотреть соревнования была организована профессиональная онлайн-трансляция. «У нас не развлекательные мероприятия, а детский спорт, и мы отвечаем за здоровье наших детей. Все решения принимаются исходя из их интересов и оценки ситуации и рисков на данный момент», - поясняет Рачеева.

Такую же позицию заняли и другие клубы. «Мы всегда поощряли людей приходить и смотреть соревнования в зале, потому что зрители играют важную роль в соревновательных видах спорта. Мы не сами изобретали правила, поэтому соблюдаем имеющиеся. Те, кому вход разрешен, могут приходить», - говорит глава гандбольного клуба HC Tallinn о домашних играх мужской сборной в мужском чемпионате Эстонии, Кубке Эстонии, чемпионате Финляндии и Еврозоне.

Так какие же правила и ограничения в данный момент действуют в нашей стране, и кому можно попасть на соревнования, а кому, к сожалению, вход туда запрещен?

По словам специалиста по связям с общественностью из Департамента здоровья Кирси Пруудель, спортивные мероприятия разрешается посещать взрослым с COVID-сертификатом о пройденном курсе вакцинации, а также если человек получил дополнительную дозу или перенес заболевание и получил однократную дозу вакцины (т. е. приравнен к вакцинированному) не более одного года назад. Также мероприятия можно посетить с подтверждением того, что человек переболел COVID-19, и с момента подтверждения диагноза прошло не более шести месяцев (180 дней) или при предъявлении медицинской справки о противопоказаниях вакцинации по состоянию здоровья.