ФОТО: BBC News

В годовщину возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию суд во Владимирской области рассмотрел две его жалобы к колонии в Покрове, где он содержится. Сам политик участвовал в заседании по видеосвязи. Одну жалобу суд в итоге отклонил, а решение по второй отложил. Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходили слушания.

"Алексей Анатольевич, вы где? - кричит судья в черный экран телевизора. - ИК-2, вы нас слышите? Нам Алексей Анатольевич нужен!"

Картинки на экране нет, связь с колонией не устанавливается. Спустя некоторое время видеосвязь все же удается настроить, и на экране появляется улыбающийся Навальный. Он машет залу рукой и передает привет.

Суд в городе Петушки рассматривал две жалобы оппозиционера к колонии. В первой из них Навальный заявляет, что руководство колонии отказывается переводить ему на счет деньги, которые он зарабатывает, работая в СМИ. Вторая жалоба касается того, что Навального несколько месяцев назад поставили на профилактический учет как склонного к терроризму и экстремизму.

Прямо во время суда появились новости о том, что Навальный написал в своем "Инстаграме" обращение, приуроченное к годовщине его возвращения из Германии в Россию.

"Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь", - написал оппозиционер.

В суде, однако, эта тема не поднималась - разговоры шли по существу.

Работа в СМИ и швейном цеху

Сначала суд приступил к рассмотрению первой жалобы. Навальный в ней рассказал, что заключил трудовой договор с информационным агентством "Ключ", в котором получает зарплату. Что это за агентство и сколько оно ему платит, ни Навальный, ни его адвокат не уточнили.

Зарплата за работу на "Ключ" переводится на личный счет Навального, но руководство колонии отказывается зачислять эти средства в ежемесячный денежный лимит, который заключенный может тратить в колонии. Лимит составляет девять тысяч рублей.

"Там столовка не очень, рацион скудный. Поэтому деньги нужны, чтобы покупать продукты в тюремном ларьке", - пояснил адвокат Вадим Кобзев.

Представитель колонии пояснил, что в лимит денежного счета может засчитываться только та работа, которую организовала колония, а не сторонний заработок заключенного. При этом никаких запретов на работу в СМИ у Навального в колонии нет, сказал представитель ФСИН.

"Когда я говорю - учтите, пожалуйста, эту зарплату в мой лимит, мне говорят, что могут зачислить только зарплату из тех мест, которые определяет колония. В уголовно-исполнительном кодексе говорится, что в лимит учитывается зарплата, точка. Любая зарплата. Когда я закончу свое обучение, я буду работать в швейном цеху - и мне будут поступать две зарплаты. Я буду одним их тех счастливых россиян, которые имеют несколько источников заработка", - заявил в суде Навальный. Он добавил, что зарплата в швейном цеху будет составлять около 6 тысяч рублей.

"Здесь все понятно, если сторонам сказать нечего, то тут интриги нет", - сказал судья, выслушав стороны. "Интрига только в вашем решении", - ответил ему Навальный.

В итоге судья в жалобе Навальному отказал. Сразу после этого он начал рассматривать вторую жалобу - о постановке на учет по экстремизму.

"Данные засекречены"

В октябре 2021 года колония поставила Навального на профилактический учет как склонного к террористическим и экстремистским преступлениям. Это решение Навальный и его защита тоже пытаются оспорить.

Рассмотрение второй жалобы началось с препирательств между адвокатом Кобзевым и представителем колонии. Кобзев заявил, что колония уже которую неделю не присылает документы для рассмотрения в суде ни ему, ни другим адвокатам Навального.

Представитель ФСИН заявил, что защита не получила документы, так как, возможно, заблокировала электронный адрес колонии.

Кобзев же сказал, что ФСИН намеренно не присылает документы, а электронное письмо не дошло, так как размер прикрепленного файла от колонии был слишком большим.

"Как хорошо, что у меня нет электронной почты, все аналогово" , - вмешался в спор Навальный, которому вручили бумажные копии документов.

В итоге документами обменивались в зале суда: ФСИН показала защите план профилактических мероприятий для Навального и протоколы дисциплинарной комиссии.

В своей жалобе оппозиционер и его защита настаивают на том, что постановка Навального на учет как экстремиста незаконна. Оснований для такого решения не было, Навальный своим поведением оснований для такого решения не давал, говорится в жалобе.

Навальный рассказал, что его и других заключенных, поставленных на учет в колонии, помечают специальным образом - на его одежде и около кровати есть полоса, свидетельствующая о постановке на учет. Однако после того как оппозиционер подал жалобу, полосы с него и других заключенных сняли, рассказал Навальный в суде.

"Сейчас полосы сняли, но они были. Я несколько месяцев спал, обозначенный как террорист. Сегодня ко мне в 10 утра пришли из администрации и сообщили, что мой учет как склонного к терроризму продлен. Мне это не нравится", - заявил он.

В документах колонии постановка Навального на учет объясняется тем, что суд признал штабы Навального и основанный им ФБК экстремистскими организациями, на него самого заведено дело о создании и руководстве экстремистской организацией, а также тем, что он неоднократно привлекался к административным делам за митинги и уличные акции.

Навальный заявил, что по делу об экстремизме, которое было заведено еще в сентябре прошлого года, его ни разу не допрашивали и что обвинение ему предъявлено не было.

В документах колонии сказано, что Навального поставили на учет, так как он распространял среди других заключенных сведения о ФБК и о том, что является руководителем в этой организации.

"ФБК и я лично довольно долго вели свою деятельность. Поэтому каждый раз когда по телевизору показывают какого-то жулика, то я рассказываю о том, какие у них дачи и что мы про них проводили расследования. Но в вашей формулировке - нет, о своей роли в организации я не говорил", - ответил на обвинения Навальный.

После этого в зал позвали свидетеля по делу, сотрудника колонии Айдара Садыкова, который написал рапорт о том, что Навального нужно поставить на учет.

Свидетель. ФОТО: BBC

"Вы лично слышали, как я кому-то что-то говорил, в частности, об ФБК?" - спросил Навальный свидетеля. "Не могу уточнить, как это происходило, потому что это носит гриф секретности", - ответил Садыков.

"Были ли вы лично свидетелем того, что Навальный с кем-то разговаривал о ФБК?" - переспросил судья. "Мне поступала информация", - сказал Садыков.

Далее опрос свидетеля проходил так:

"Лично были свидетелем?" - "Нет".

"Можете пояснить откуда у вас эта информация?" - "Не могу".

"Какие у вас должностные обязанности?" - "Мои должностные инструкции засекречены, не могу огласить".

"Я так и понимал, что свидетель придёт и скажет, что он на втором месте по секретности после Бэтмена и ничего нам не скажет", - потерял терпение Навальный.

После этого свидетель Садыков немного пояснил свою позицию. "Что я сказал такого, что делает меня в глазах колонии экстремистом и террористом?" - спросил Навальный. "То, что московским городским судом данные фонды были признаны экстремистскими. Так как данный гражданин является учредителем и руководителем данных фондов, он может негативно повлиять на массу заключенных", - наконец озвучил позицию сотрудник колонии.

Затем оппозиционер спросил Садыкова, считает ли он лично Навального террористом и экстремистом. Делая довольно долгие паузы между словами, Садыков ответил: "На данный промежуток времени запланирован ряд мероприятий, бесед, на данный момент в своём докладе я отразил... Получается, пока я склоняюсь... Да".

"Я уже год в колонии, я негативно влияю на основную массу?" - продолжил Навальный. "Ну, как я считаю, да", - ответил фсиновец.