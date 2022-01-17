Картина дня: шторм в Эстонии, смертельная авария и мерзнущая жительница социального дома
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
Служба погоды дала по всем уездам кроме западных островов и Вирумаа «оранжевое» предупреждение о гололедице, то есть предупреждение второй степени. Читать далее...
Сегодня, 17 января, в 13.05 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте произошло тяжелое ДТП. Читать далее...
Проживание в холодной неотапливаемой квартире - испытание не из приятных. Особенно если за окном морозная погода, как в минувшем декабре. Таллиннка Инна прожила в таких условиях целый месяц. Читать далее...
Несмотря на то, что другие страны уже начали молча менять свою стратегию PCR-тестирования, Эстония выбрала другое направление. Небольшие изменения все же есть: с сегодняшнего дня уже нет пунктов тестирования на коронавирус в морском порту, аэропорту и на Нарвском погранпункте. Кроме того, с понедельника при помощи PCR-тестов начинают выделять заражение коронавирусом, А и В-штаммами гриппа, а также RS-вирусом. Читать далее...
Представители волостей, которые уже начали прием ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию и выплачивают пособия, сказали, что люди проявляют интерес, но выявлено несколько узких мест. Читать далее...
Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд заявил, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) попросила прощения за возникшую недавно в связи с компенсацией за энергию напряженность в коалиции. Читать далее...
Во время пандемии многие родители столкнулись с проблемой ограничений на спортивных мероприятиях и не могут поддержать своих детей в такой ответственный для них момент. Читать далее...
В магазине Maxima, расположенном на Нарвском шоссе в Тарту, побирающиеся бездомные - зрелище повседневное. Помимо того, что они просят у покупателей денег, местные любители просить милостыню пьют алкоголь и вступают в ссоры друг с другом. Зачастую употребление спиртного заканчивается тем, что люди уже не могут держаться на ногах и засыпают возле магазина, на территории между горками. Читать далее...
Депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас («Отечество») заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Украина является лишь частью плана России по шантажу Запада. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8987 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2104. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее...
2022 год начался бурно – Россия выставила НАТО ультиматум о «нерасширении», хотя Альянс расширяется не по воле брюссельских генералов, а по заявкам стран, желающих в него вступить. Читать далее...
Таллиннский окружной суд должен был вынести в понедельник решение по уголовному делу Исы Халилова, ставшего летом 2020 года виновником тяжелой аварии на Лаагна-теэ и косвенно способствовавшего ей Вячеслава Калашникова, однако принял решение взять время на раздумья и озвучит приговор 26 января. Читать далее...
Жестокий преступник Владимир Бочко, который 29 лет назад за изнасилование и убийство маленького ребенка был приговорен к смертной казни, но чье наказание в 1997 году было заменено пожизненным заключением, добивается в суде досрочного освобождения. Читать далее...