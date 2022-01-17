Картина дня: шторм в Эстонии, смертельная авария и мерзнущая жительница социального дома

Блог, фото 〉 Штормовой циклон «Ханнелоре» добрался до Эстонии, людей предупреждают об опасности

Служба погоды дала по всем уездам кроме западных островов и Вирумаа «оранжевое» предупреждение о гололедице, то есть предупреждение второй степени. Читать далее...

Тяжелая авария: в столкновении трех грузовиков и легковушки погиб человек

Сегодня, 17 января, в 13.05 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте произошло тяжелое ДТП. Читать далее...

В мороз без отопления: живущая в социальном доме женщина не понимает, как теперь оплачивать счета

Проживание в холодной неотапливаемой квартире - испытание не из приятных. Особенно если за окном морозная погода, как в минувшем декабре. Таллиннка Инна прожила в таких условиях целый месяц. Читать далее...

Бессимптомных больше не будут так часто отправлять на тестирование

Несмотря на то, что другие страны уже начали молча менять свою стратегию PCR-тестирования, Эстония выбрала другое направление. Небольшие изменения все же есть: с сегодняшнего дня уже нет пунктов тестирования на коронавирус в морском порту, аэропорту и на Нарвском погранпункте. Кроме того, с понедельника при помощи PCR-тестов начинают выделять заражение коронавирусом, А и В-штаммами гриппа, а также RS-вирусом. Читать далее...

Желающие получить компенсацию расходов на электроэнергию допускают одни и те же ошибки

Представители волостей, которые уже начали прием ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию и выплачивают пособия, сказали, что люди проявляют интерес, но выявлено несколько узких мест. Читать далее...

Кая Каллас извинилась перед Центристской партией

Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд заявил, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) попросила прощения за возникшую недавно в связи с компенсацией за энергию напряженность в коалиции. Читать далее...

Спортивные мероприятия в Эстонии доступны не всем

Во время пандемии многие родители столкнулись с проблемой ограничений на спортивных мероприятиях и не могут поддержать своих детей в такой ответственный для них момент. Читать далее...

Пьяные бездомные устраивают драки и ночуют прямо под дверями магазина

В магазине Maxima, расположенном на Нарвском шоссе в Тарту, побирающиеся бездомные - зрелище повседневное. Помимо того, что они просят у покупателей денег, местные любители просить милостыню пьют алкоголь и вступают в ссоры друг с другом. Зачастую употребление спиртного заканчивается тем, что люди уже не могут держаться на ногах и засыпают возле магазина, на территории между горками. Читать далее...

Рихо Террас - немецкой прессе: к требованиям Путина нужно относиться серьезно

Депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас («Отечество») заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Украина является лишь частью плана России по шантажу Запада. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 2104 зараженных, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8987 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2104. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее...

Почему «расширения» ОДКБ никто не боится?

2022 год начался бурно – Россия выставила НАТО ультиматум о «нерасширении», хотя Альянс расширяется не по воле брюссельских генералов, а по заявкам стран, желающих в него вступить. Читать далее...

Окружной суд взял паузу в деле о смертельной аварии на Лаагна-теэ

Таллиннский окружной суд должен был вынести в понедельник решение по уголовному делу Исы Халилова, ставшего летом 2020 года виновником тяжелой аварии на Лаагна-теэ и косвенно способствовавшего ей Вячеслава Калашникова, однако принял решение взять время на раздумья и озвучит приговор 26 января. Читать далее...

Насильник и убийца ребенка хочет выйти на свободу досрочно