Удивительный факт из жизни семьи Михаила Кылварта, о котором он и сам не знал

Оставшиеся без ответа вопросы о сомнительных сделках и взрыве со смертельным исходом удивительным образом тянутся к дедушке мэра Таллинна, пишет Postimees.

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Мэр Таллинна Михаил Кылварт был заметно удивлен, когда услышал, что в 1989 году, когда в Тори восстановили памятник павшим в Освободительной войне, благодарили его деда Николая Кылварта, который весь советский период хранил оригинальный барельеф взорванного в 1945 году красной властью памятника. Через десятки лет он отдал его при восстановлении мемориала. «Об этой истории я действительно ничего не слышал», - заверил градоначальник.