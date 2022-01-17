Фото ⟩ На одном участке дороги произошло сразу три аварии
Сегодня, 17 января, на 90-м километре шоссе Таллинн-Нарва из-за скользкой дороги водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего грузовой автомобиль оказался в кювете.
Сегодня, 17 января, на 90-м километре шоссе Таллинн-Нарва из-за скользкой дороги водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего грузовой автомобиль оказался в кювете.
В Идаском спасательном центре сообщили, что у водителя жалоб нет и в помощи медиков он не нуждался.
Журналист Virumaa Teataja с места происшествия сообщил, что водитель грузовика с российскими номерными знаками находится в тепле в машине спасателей.
В другой грузовик, который остановился перед местом ДТП, врезался легковой автомобиль Nissan. Еще в нескольких километрах от места аварии в сторону Хальяла из-за скользкой дороги в кювете оказался микроавтобус Volkswagen Transporter. К счастью, никто не пострадал.