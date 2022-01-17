В Ласнамяэ мужчина с ножом напугал посетителей магазина

Вчера в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ в магазине на улице Паэ мужчина напугал других посетителей ножом. Никто не пострадал, полицейские задержали 35-летнего мужчину, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Также вчера сообщили, что в Кесклинн на улице Логи 26-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в сторону 47-летний женщины, которая почувствовала, что ее жизни и здоровью угрожает опасность. Полицейские задержали пьяного нарушителя и доставили в отделение полиции.