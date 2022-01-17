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Премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением

Кае Каллас не помешали бы уроки риторики, но, возможно, уже не поможет. ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас во вторник в 10 часов утра выступит на пленарном заседании Рийгикогу с политическим заявлением относительно ситуации на энергорынке.

"Руководствуясь статьей 155 закона о распорядке и организации работы Рийгикогу хочу 18 января 2022 года выступить на заседании с политическим заявлением продолжительностью до 15 минут относительно ситуации на энергорынке", - сообщила Каллас в направленном спикеру Рийгикогу ходатайстве.

Политическое заявление премьтьер-министра будет транслироваться в прямом эфире.

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