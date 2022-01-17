Премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением
Премьер-министр Кая Каллас во вторник в 10 часов утра выступит на пленарном заседании Рийгикогу с политическим заявлением относительно ситуации на энергорынке.
Премьер-министр Кая Каллас во вторник в 10 часов утра выступит на пленарном заседании Рийгикогу с политическим заявлением относительно ситуации на энергорынке.
"Руководствуясь статьей 155 закона о распорядке и организации работы Рийгикогу хочу 18 января 2022 года выступить на заседании с политическим заявлением продолжительностью до 15 минут относительно ситуации на энергорынке", - сообщила Каллас в направленном спикеру Рийгикогу ходатайстве.
Политическое заявление премьтьер-министра будет транслироваться в прямом эфире.