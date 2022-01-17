Полиция просит помощи свидетелей ДТП в волости Харку
17 января, примерно в 7.20 утра произошло ДТП в волости Харку, на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна.
17 января, примерно в 7.20 утра произошло ДТП в волости Харку, на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна.
ДТП произошло на участке дороги между заправочной станцией Alexela в деревне Вити и деревней Мурасте. Ехавшие навстречу друг другу Toyota Avensis и Toyota C-HR столкнулись боковыми зеркалами, в результате сломались боковые зеркала обоих автомобилей.
Для выяснения обстоятельств ДТП просим свидетелей связаться с полицией по телефону 612 5679 или э-почте ille.parnoja@politsei.ee.