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  • В понедельник спасатели получили более 200 вызовов на ликвидацию последствий урагана

В понедельник спасатели получили более 200 вызовов на ликвидацию последствий урагана

Шторм 17 января 2022 года. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Больше всего проблем из-за усилившегося утром штормового ветра было на островах Западной Эстонии и в Харьюском уезде, пишет Rus.Err.ee.

Далее сильный ветер обрушился на Рапламаа, откуда шторм направился на юг и там начал подавать признаки ослабления.

В Спасательном департаменте нет информации о человеческих жертвах. Спасателям приходилось заниматься в основном удалением деревьев, упавших на дороги или линии электропередач. Кое-где были повреждены крыши домов, пару раз пострадали автомобили.

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