В понедельник спасатели получили более 200 вызовов на ликвидацию последствий урагана
Больше всего проблем из-за усилившегося утром штормового ветра было на островах Западной Эстонии и в Харьюском уезде, пишет Rus.Err.ee.
Больше всего проблем из-за усилившегося утром штормового ветра было на островах Западной Эстонии и в Харьюском уезде, пишет Rus.Err.ee.
Далее сильный ветер обрушился на Рапламаа, откуда шторм направился на юг и там начал подавать признаки ослабления.
В Спасательном департаменте нет информации о человеческих жертвах. Спасателям приходилось заниматься в основном удалением деревьев, упавших на дороги или линии электропередач. Кое-где были повреждены крыши домов, пару раз пострадали автомобили.