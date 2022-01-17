В понедельник спасатели получили более 200 вызовов на ликвидацию последствий урагана

Далее сильный ветер обрушился на Рапламаа, откуда шторм направился на юг и там начал подавать признаки ослабления.

В Спасательном департаменте нет информации о человеческих жертвах. Спасателям приходилось заниматься в основном удалением деревьев, упавших на дороги или линии электропередач. Кое-где были повреждены крыши домов, пару раз пострадали автомобили.