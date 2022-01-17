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  • Президент встретился с премьер-министром: правительство должно править и принимать решения
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Фото ⟩ Президент встретился с премьер-министром: правительство должно править и принимать решения

Встреча президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас в Кадриорге. ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис встретился сегодня вечером в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, пишет Postimees.

Президент Карис написал в социальных сетях, что говорил с главой правительства о кризисе цен на энергоносители и состоянии коалиции.

Глава государства также изложил свои взгляды на улучшение ситуации. «Четыре простых принципа: правительство должно управлять и принимать решения; помощь должна как можно скорее дойти до всех нуждающихся; должны быть найдены решения, которые смягчат повторение нынешнего ценового шока в будущем; ответственность за правящую коалицию в равной степени несут все входящие в нее партии», — отметил глава государства.

Президент добавил, что кризис цен на энергоносители в настоящее время не единственный кризис, требующий внимания как парламента, так и правительства.

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