Фото ⟩ Президент встретился с премьер-министром: правительство должно править и принимать решения

Президент Карис написал в социальных сетях, что говорил с главой правительства о кризисе цен на энергоносители и состоянии коалиции.

Глава государства также изложил свои взгляды на улучшение ситуации. «Четыре простых принципа: правительство должно управлять и принимать решения; помощь должна как можно скорее дойти до всех нуждающихся; должны быть найдены решения, которые смягчат повторение нынешнего ценового шока в будущем; ответственность за правящую коалицию в равной степени несут все входящие в нее партии», — отметил глава государства.