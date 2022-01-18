В Валга столкнулись четыре автомобиля
В понедельник, 17 января, около 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на улице Рюккели в Валга столкнулись легковые автомобили Volkswagen, BMW, Opel и Peugeot, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В понедельник, 17 января, около 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на улице Рюккели в Валга столкнулись легковые автомобили Volkswagen, BMW, Opel и Peugeot, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Никто не пострадал, водители пришли к соглашению относительно вины. Речь идет о страховом случае, для возмещения ущерба водители обратятся в свои страховые фирмы», - объяснил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
По словам читателя, сообщившего в редакцию о ДТП, дорога была очень скользкой.