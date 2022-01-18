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В Валга столкнулись четыре автомобиля

В понедельник, 17 января, около 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на улице Рюккели в Валга столкнулись легковые автомобили Volkswagen, BMW, Opel и Peugeot, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Никто не пострадал, водители пришли к соглашению относительно вины. Речь идет о страховом случае, для возмещения ущерба водители обратятся в свои страховые фирмы», - объяснил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

По словам читателя, сообщившего в редакцию о ДТП, дорога была очень скользкой.

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