Анли, Алар, Андрес (четыре года), Андри (2,5 года) и Клорелла-Лийс (три месяца). "Другого выхода нет, счет за электричество нужно оплачивать. Как-то нужно справляться, но я не знаю, где еще поджаться".

Анли, Алар, Андрес (четыре года), Андри (2,5 года) и Клорелла-Лийс (три месяца). "Другого выхода нет, счет за электричество нужно оплачивать. Как-то нужно справляться, но я не знаю, где еще поджаться". ФОТО: Sander Ilvest

Свет выключать, часть лампочек выкручена… Семьи делают все возможное, чтобы взять под контроль потребление, но счета за электричество все равно получаются запредельно высокими, пишет Postimees.

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Анли и Алар пытаются держать свое потребление настолько, насколько это возможно: цены на электричество отслеживают через приложение, стирают по ночам, свет без дела не горит, а иногда из трех лампочек две выкручиваются. «Смеялись, что были единственными, у кого не горела рождественская иллюминация. И на елке гирлянду зажигали всего два раза за время праздников». Семья уже не знает, что делать, поскольку все меры экономии уже кажется взяты на вооружение.