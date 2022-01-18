Коронавирус серьезно напугал легенду спорта

35-летний спортсмен является одним из известнейших сноубордистов, в чьей коллекции медалей имеется и три олимпийских золота. Хотя сейчас он будет в Пекине бороться за очередной триумф, недавно перенесенная коронавирусная инфекция сильно напугала мужчину.

Уайт родился с пороком сердца, в детстве ему пришлось перенести две операции, поэтому он боялся вируса по вполне оправданным причинам. «Я считаю себя счастливчиком, потому что у меня проблема с сердцем плюс в детстве болел астмой. Все проблемы с дыханием пугают меня, - прокомментировал спортсмен. – Когда болел коронавирусом, это серьезно повлияло на мои легкие, дыхание и общую активность. Это действительно меня напугало».