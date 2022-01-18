ФИФА назвала лучшего футболиста 2021 года
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
В тройку лучших вошли также Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».
Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года: 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два на клубном чемпионате мира и 11 – за сборную Польши.
Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Кроме того, Роберт стал спортсменом года в Польше.