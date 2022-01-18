Коронавирус выявлен у 2303 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9238 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2303. Скончались три человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9238 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2303. Скончались три человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 18 января, в больницах находится 318 пациентов с коронавирусом. Из них 226 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 182 человека, или 80,5% не были вакцинированы, а 44, или 19,5% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончалось три человека: 65-летняя женщина, 67-летний мужчина и 68-летний мужчина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 138,7, а среди невакцинированных людей – 202,7.
За сутки ввели 3802 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 361 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 346 888 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62%.