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Коронавирус выявлен у 2303 жителей Эстонии

Больница. ФОТО: Tarmo Rämson

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9238 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2303. Скончались три человека с коронавирусом.

По состоянию на утро 18 января, в больницах находится 318 пациентов с коронавирусом. Из них 226 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 182 человека, или 80,5% не были вакцинированы, а 44, или 19,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончалось три человека: 65-летняя женщина, 67-летний мужчина и 68-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 138,7, а среди невакцинированных людей – 202,7.

За сутки ввели 3802 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 361 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 346 888 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62%.

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