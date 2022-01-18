Коронавирус выявлен у 2303 жителей Эстонии

По состоянию на утро 18 января, в больницах находится 318 пациентов с коронавирусом. Из них 226 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 182 человека, или 80,5% не были вакцинированы, а 44, или 19,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончалось три человека: 65-летняя женщина, 67-летний мужчина и 68-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 138,7, а среди невакцинированных людей – 202,7.