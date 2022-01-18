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  • Мировой рекорд установлен. Роналду обещает играть еще 4-5 лет

Мировой рекорд установлен. Роналду обещает играть еще 4-5 лет

Криштиану Роналду ФОТО: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Криштиану Роналду, форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, стал обладателем специального приза The Best от ФИФА.

Наградой отметили достижение футболиста в прошлом году он побил мировой рекорд по голам за сборную. Криштиану довёл свой бомбардирский счёт в сборной Португалии до 115 голов, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

«Я горд быть лучшим бомбардиром всех времён на уровне сборных. У меня всё ещё сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, у меня есть мотивация. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть ещё четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно», — приводит слова Роналду Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду принял участие в 16 матчах, в которых забил восемь голов.

Напомним, Роналду стал шестым в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Награду выиграл Лионель Месси, она стала для него седьмой. 

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