Мировой рекорд установлен. Роналду обещает играть еще 4-5 лет

«Я горд быть лучшим бомбардиром всех времён на уровне сборных. У меня всё ещё сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, у меня есть мотивация. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть ещё четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно», — приводит слова Роналду Daily Mail.