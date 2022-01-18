Мужчина избил кормящую мать

Согласно обвинению, мужчина, ранее наказанный в уголовном порядке за грабеж, в ходе вербального конфликта неоднократно ударил свою сожительницу кулаком в область головы и тела, в результате чего ей была причинена физическую боль, а под ее правым глазом образовались кровоподтеки.

Также было установлено, что он таскал за волосы и бил сожительницу в гостях на свадьбе. Несколько месяцев спустя, когда женщина кормила грудью, обвиняемый неоднократно бил ее кулаками по задней части бедра.