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Мужчина избил кормящую мать

Младенец. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

В конце прошлого года в Пайдеском суде был вынесен приговор мужчине, обвиняемому в ненадлежащем физическом обращении, пишет Järva Teataja.

Согласно обвинению, мужчина, ранее наказанный в уголовном порядке за грабеж, в ходе вербального конфликта неоднократно ударил свою сожительницу кулаком в область головы и тела, в результате чего ей была причинена физическую боль, а под ее правым глазом образовались кровоподтеки.

Также было установлено, что он таскал за волосы и бил сожительницу в гостях на свадьбе. Несколько месяцев спустя, когда женщина кормила грудью, обвиняемый неоднократно бил ее кулаками по задней части бедра.

Мужчину приговорили по совокупности преступлений к 4,5 годам лишения свободы. Условно, с испытательным сроком в тот же период. Он также должен заплатить государству в общей сложности 1155,60 евро.

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