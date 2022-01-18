Володин: Россия готова ответить при отсутствии гарантий нерасширения НАТО на восток

"Нам необходимо в обязательном порядке, чтобы были представлены со стороны США и НАТО закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии. Речь идет о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении натовских военных потенциалов и инфраструктуры в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год", - сказал Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы во вторник.