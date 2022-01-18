Вт, 18.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Володин: Россия готова ответить при отсутствии гарантий нерасширения НАТО на восток
2

Володин: Россия готова ответить при отсутствии гарантий нерасширения НАТО на восток

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. ФОТО: Anton Novoderezhkin

Россия готова к ответу при отсутствии гарантий со стороны США о нерасширении НАТО на восток, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Нам необходимо в обязательном порядке, чтобы были представлены со стороны США и НАТО закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии. Речь идет о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении натовских военных потенциалов и инфраструктуры в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год", - сказал Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы во вторник.

Он отметил, что решение сейчас на стороне Вашингтона.

По словам Володина, именно его агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ и игнорирование наших "красных линий" вынуждают Российскую Федерацию требовать заключения новых обязывающих договоренностей.

"Нашей стране есть чем ответить", - заявил спикер Госдумы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back