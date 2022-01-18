ЕСПЧ нашел нарушения в пожизненном приговоре экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. ФОТО: Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия нарушила право на справедливое судебное разбирательство в деле экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. В 2008 году его впервые в России заочно приговорили к пожизненному сроку по обвинению в организации убийств, покушений на убийство и разбойного нападения. В Страсбурге не стали рассматривать вопрос о возможном политическом мотиве преследования бизнесмена. О присуждении компенсации проживающий в Израиле бизнесмен ЕСПЧ не просил.

ЕСПЧ огласил решение по жалобе гражданина Израиля и России Невзлина, бывшего одним из крупнейших акционеров ликвидированной нефтяной компании ЮКОС. Невзлин жаловался на несправедливое судебное разбирательство при рассмотрении его уголовного дела и просил признать, что его преследовали и судили по политическим мотивам в рамках дискриминационной кампании против акционеров ЮКОСа.

Справедливый суд и презумпцию невиновности гарантирует статья 6 Конвенции по защите прав человека, запрет на дискриминацию и политически мотивированное преследование содержат 14-я и 18-я статьи конвенции.

ЕСПЧ в итоге признал нарушение Россией в деле Невзлина только пунктов 1 и 3 статьи 6 конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство.

Пункт 1 гарантирует справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Пункт 3 гарантирует обвиняемому право на защиту. ЕСПЧ постановил, что у Невзлина отсутствовала эффективная возможность защиты.

В решении также говорится, что Невзлин не предъявлял требований о возмещении материального или морального вреда, а также судебных издержек и расходов. Поэтому компенсации ему суд не присудил.

Дело Невзлина

Невзлин уехал из России в Израиль в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. В 2004 году против бизнесмена возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, затем обвинили в растрате, а еще через полгода - в организации убийств и покушений. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Израиль отказался его экстрадировать.

В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку. За год до этого такой же, но реальный срок получил начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин - суды сочли их сообщниками.

Обращение в ЕСПЧ

Невзлин обратился в Страсбург в мае 2008 года, и в октябре ЕСПЧ коммуницировал его жалобу, направив российским властям и заявителю вопросы. С этого момента суд фактически приступил к рассмотрению дела, которое затянулось более чем на 10 лет.

В 2012 году ЕСПЧ пришел к выводу, что Пичугин был лишен права на справедливое судебное разбирательство и обязал Россию выплатить ему 9,5 тысячи евро. Пересмотреть приговор Верховный суд России отказался. Совет Европы и правозащитники много лет добиваются исполнения решения ЕСПЧ, настаивая на пересмотре приговора или помиловании, однако пока безуспешно.

Оставшиеся в России совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также другие менеджеры и юристы были арестованы и осуждены по обвинению в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. ЮКОС был доведен до банкротства и ликвидирован.

Ходорковский и Лебедев ФОТО: Getty Images

Жалобы Ходорковского и Лебедева ЕСПЧ тоже удовлетворял, но признавать эти дела политически мотивированными до сих пор отказывался. Акционерам компании суд присудил крупнейшую в своей истории компенсацию 1,9 млрд евро. Власти России ее выплачивать отказались, получив решение Конституционного суда о запрете исполнять это решение ЕСПЧ. В 2020 году такая возможность была внесена в Конституцию.

За что преследовали Невзлина

Российские суды решили, что Невзлин был заказчиком убийств в сговоре с Пичугиным (отбывает наказание в России) и неустановленными следствием лицами из руководства банка «Менатеп» и ЮКОСа.

Невзлина признали организатором убийств директора московского магазина Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Валентина Петухова, водителя управляющего компании East Petroleum Евгения Рыбина - Николая Федотова, а также жителей Тамбова Ольги Гориной и ее мужа Сергея, который якобы располагал доказательствами в причастности Невзлина к преступлениям (тела супругов не найдены). В приговоре также говорилось об организации разбойного нападения и покушениях на убийства других персон.

Расследование было завершено в 2007 году. Материалы дела Невзлина содержали 84 тома объемом до 300 страниц каждый - всего 18 926 страниц с показаниями более 500 свидетелей и другими доказательствами, в том числе видео.

Адвокат бизнесмена Дмитрий Харитонов просил отложить ознакомление с делом из-за того, что был занят в другом процессе, а потом находился в отпуске. Однако следствие ждать отказалось и в дело вступил адвокат по назначению. С Невзлиным он вообще не связывался, об исключении доказательств, вызове свидетелей защиты и экспертов, а также рассмотрении дела судом присяжных не просил. В феврале 2008 года Мосгорсуд начал рассмотрение дела.

Адвокат Харитонов получил обвинительное заключение уже в суде, на изучение дела ему дали всего семь с половиной рабочих дней. В ходе процесса судья Валерий Новиков не давал адвокату времени подготовиться к допросам свидетелей и потерпевших. Жалобы Харитонова на эти и другие нарушения суд отклонил.

В ходе процесса судья, по мнению защиты, активно помогал обвинению. При этом один из свидетелей, который в тот момент сам находился под следствием, в суде рассказал, что следователь посещал его в СИЗО и склонял дать нужные показания в обмен на смягчение приговора. Суд решил, что он все это выдумал.

В марте 2008 года Невзлин писал в Мосгорсуд, что получил повестку уже после начала разбирательства, обвинения против него необоснованны, разбирательство - несправедливо, а его адвокат был лишен возможности подготовиться к защите. Он также заявлял, что обвинение было политически мотивировано.

По итогам процесса защитник Невзлина заявил, что следствие и суд велись с нарушением российского законодательства и Европейской конвенции. Но суд вынес обвинительный приговор. В Верховном суде приговор устоял.

Суд в Израиле отклонил запрос о его экстрадиции, не найдя в нем ни одного прямого доказательства причастности Невзлина к вменяемым ему преступлениям. В решении израильского суда говорится, что в четырех случаях доказательства ограничивались признаниями лиц, совершивших преступления, в том, что тот, кто их направлял, утверждал, что послан Невзлиным. Такие слухи по израильским законам считаются недопустимым доказательством. При этом в запросе о выдаче не было ни одного доказательства, связывающего убитого с Невзлиным.

В 2013 году суд в России добавил к пожизненному сроку Невзлину еще шесть лет по обвинению в хищении акций российских предприятий.

На что жаловался Невзлин

ЕСПЧ при коммуникации подробно проанализировал российские процессуальные правила уголовного расследования и суда.

Невзлин жаловался в ЕСПЧ, что они были нарушены, при этом обвинительный приговор основывался на доказательствах, которые не могли быть и не были проверены сторонами в суде первой инстанции.

Невзлин утверждал, что приговор полностью основывался на слухах и пересказах услышанного от третьих лиц, а версия приговора, который судья огласил, существенно отличается о той, которая затем была оформлена письменно. Обвинения против Невзлина, по его мнению, были основаны исключительно на предполагаемом мотиве совершения инкриминируемых ему преступлений и на деле, возбужденном против Пичугина.

В жалобе говорилось, что приговор основывался на показаниях, полученных путем неправомерного давления. Суд не дал защите времени подготовиться к перекрестному допросу свидетелей и представлению доказательств.

Ключевые свидетели обвинения впервые упомянули Невзлина с чужих слов в 2004 году, когда началось преследование ЮКОСа. Они показали на суде, что сделали это после того, как российские следователи назвали им Невзлина, имя которого они ранее никогда не слышали. При этом их показания из материалов следствия были оглашены уже после допроса свидетелей и не могли быть проверены судом.

Невзлин жаловался, что его не уведомили о предъявленных обвинениях, не дали время и возможность для подготовки к защите, не позволили вызвать в суд свидетелей. Суд в России опирался на доказательства, полученные в ходе других судебных процессов, а судья давал понять, что Невзлин виновен в убийстве, еще в ходе процесса, заявлял он.

Невзлин также доказывал, что он стал жертвой политически мотивированного обвинения. Уголовное разбирательство, по его мнению, было частью крупномасштабного корпоративного конфликта, инициированного российскими властями с целью экспроприации компании и избавления от ее ключевых акционеров и менеджмента.

На президентских выборах 2004 года Невзлин был публичным и активным сторонником оппозиционных политических партий и кандидатов, открыто оказывая финансовую поддержку либеральным партиям - «Союзу правых сил» и «Яблоку». Преследование за налоговые нарушения совпало с заявлением Невзлина об общественной поддержке президентской кампании Ирины Хакамады и ее партии «Свободная Россия».

Инициирование дела ЮКОСа последовало за предупреждением президента России Путина, что российские бизнесмены должны держаться подальше от политического участия, иначе они столкнутся с негативными последствиями, говорилось в решениях западных судов, отклонивших запросы России об экстрадиции фигурантов дела ЮКОСа. Цель атаки на ЮКОС и связанных с ней лиц в 2003 году состояла в том, чтобы заставить замолчать ключевую группу акционеров и экспроприировать активы ЮКОСа, говорилось в решениях об отказе в выдаче.

Суды Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна, Литвы и Кипра либо отклоняли запросы об экстрадиции бывших сотрудников ЮКОСа в Россию, либо отказывали во взаимной правовой помощи на том основании, что уголовное разбирательство было политически мотивированным. Суд в Швейцарии решил, что все факты по этому делу «явно подтверждают подозрение в том, что уголовное преследование действительно использовалось действующей властью в качестве инструмента с целью усмирения класса богатых "олигархов"».