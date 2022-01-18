В Ласнамяэ будет построена площадка для баскетбола

«В Ласнамяэ существуют различные возможности для занятия спортом под открытым небом как летом, так и зимой. В этом году в число наших спортивных объектов добавится и площадка для баскетбола 3х3, которая порадует многих любителей этой игры», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Баскетбол 3х3 – это разновидность баскетбола, в которую играют команды из трех человек и применяется лишь одна корзина. Изначально ставший популярным как уличный вид спорта, в прошлом году баскетбол 3х3 был включен и в программу Олимпийских игр в Токио.