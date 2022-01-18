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В Ласнамяэ будет построена площадка для баскетбола

Баскетбольный мяч. Иллюстративное фото. ФОТО: Mada Gascar/ Shutterstock

В микрорайоне Лаагна в районе Ласнамяэ появится новая баскетбольная площадка, предназначенная для набирающего популярность формата баскетбола 3х3.

«В Ласнамяэ существуют различные возможности для занятия спортом под открытым небом как летом, так и зимой. В этом году в число наших спортивных объектов добавится и площадка для баскетбола 3х3, которая порадует многих любителей этой игры», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Баскетбол 3х3 – это разновидность баскетбола, в которую играют команды из трех человек и применяется лишь одна корзина. Изначально ставший популярным как уличный вид спорта, в прошлом году баскетбол 3х3 был включен и в программу Олимпийских игр в Токио.

Новая баскетбольная площадка будет построена по адресу Калевипоя, 10 и будет открыта для посетителей в конце весны. Площадка обнесена забором и оснащена сеткой, которая будет ловить мяч, что обеспечит необходимую безопасность. Баскетбольную площадку построит предприятие Spordiareenid OÜ, стоимость объекта составит около 60 тысяч евро.

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