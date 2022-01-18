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  • Власти Индонезии выбрали название для новой, но еще не построенной столицы

Власти Индонезии выбрали название для новой, но еще не построенной столицы

Джакарта - сегодняшняя столица Индонезии. ФОТО: Shutterstock

Новый город построят с нуля на острове, так как старая столица постепенно уходит под воду, передает «Новая газета».

Новую столицу Индонезии, которую перенесут из Джакарты на юго-восток острова Калимантан, решили назвать Нусантарой, что в переводе означает «архипелаг». Об этом сообщил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа.

«Я получил подтверждение и директиву президента [Джоко Видодо — ред.], новая столица будет называться Нусантара», — сказал министр (цитата по телеканалу CNA).

Такое название, по словам Моноарфа, выбрано, поскольку его уже давно знают в мире. Кроме того, оно простое и характеризует Индонезию как архипелаг.

Президент Индонезии Джоко Видодо в 2019 году объявил, что столицу перенесут из Джакарты, так как город перенаселен и постепенно затапливается. Компания Uber публиковала исследование, согласно которому в Джакарте автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году — это самый высокий показатель в Азии.

Строительство новой столицы планировали начать в 2020 году, однако проект был отложен из-за пандемии COVID-19.

Предполагается, что город Джакарта, в котором проживают более 10 млн человек, останется деловым и экономическим центром Индонезии.

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