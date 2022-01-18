Кая Каллас сделает еще одно политическое заявление

По словам премьер-министра Каи Каллас, ситуация с безопасностью в Европе чрезвычайно опасная. Военное давление и угрозы подтверждают, что Россия хотела бы создать новую архитектуру безопасности в Европы. Мы должны быть готовы к расширению агрессии России на Украине. «Резко ухудшающаяся вокруг нас обстановка безопасности требует мудрых и решительных действий для обеспечения безопасности Эстонии», — подчеркнула Каллас.

Как отметила премьер-министр, члены правительства неоднократно обсуждали вопросы безопасности на заседаниях как кабмина, так и правительственного комитета по безопасности. «Важно продолжать укреплять позиции НАТО в области обороны и сдерживания в нашем регионе. Также нам самим следует самим больше вкладывать в безопасность», - сказала премьер-министр.