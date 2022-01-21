Для многих информация о том, где находится это здание и что в нем расположено, стала открытием. Другие вспоминают бывший советский военный госпиталь с ностальгическим удовольствием. У кого-то там работали родители, кто-то сам лежал – находясь на срочной службе лечился от пневмонии. «Мой дедушка лежал в этом госпитале, а мы его навещали. Помню огромный зал со стульями и креслами, пациенты в красивых пижамах. Но это был 1963. На меня маленькую это здание произвело впечатление своими колоннами, высокими потолками, огромными окнами»... Рассказывают, как вкусно кормили в столовой. Вспоминают эстонские фамилии отличных врачей-кудесников, делятся эмоциями…

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Один участник группы в ФБ с сарказмом прокомментировал фотографию: «Генеральный штаб спёр ночью пушки у ДОФа и выставил их у своего здания, мол, боевые трофеи». Художник Морского музея Роман Маткевич рассказал:

«Дело было так. Когда таллиннский Дом офицеров флота превращался в Русский культурный центр, Морской музей поинтересовался у дирекции этого культурного заведения, что же будет со старыми орудиями, которые тогда стояли у парадной лестницы у входа в ДОФ. Пушки, снаряды, вся эта композиция была эдаким компотом из старинных орудий с заглушками в стволах на клёпаных лафетах из тонкого металла и снарядов калибра никак не меньше 305 мм».