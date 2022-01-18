Продан популярный спа-отель Georg Ots в Курессааре

Новость интересна, но полна загадок. К тому, что не разглашается стоимость сделки, мы привыкли. И это вполне понятно - сделка масштабная. Но не назван и покупатель.

Отель продан компании, связанной с оператором, управляющим в регионе рядом высококачественных популярных отелей. Вместе с этим оператором с 2006 года компания East Capital Real Estate управляла недвижимостью и развивала ее в интересах фонда East Capital Baltic Property Fund, завуалированно указано в пресс-релизе.

Спа-отель Georg Ots открылся в 2004 году и стал первым оздоровительным спа-центром в Эстонии. В нем 92 номера, спа, оздоровительный центр и конференц-центр, а также первоклассный ресторан с живописным видом на море. Отель был полностью отремонтирован в 2014–2015 годах.

По словам руководителя по инвестициям East Capital Real Estate Мартина Отса, чувства по поводу продажи отеля GoSpa неоднозначны: «С одной стороны, жаль, что столь любимый и культовый на эстонском рынке отель выходит из нашего портфеля. С другой стороны, мы рады передать его оператору, который однозначно является лучшим возможным управляющим для продолжения развития отеля в ближайшие десятилетия. Мы уверены, что они продолжат предоставлять клиентам GoSpa оптимальное сочетание высококачественных услуг, а также будут развивать концепцию. За более чем 16 лет сотрудничества с GoSpa они отлично себя зарекомендовали, и мы желаем новым собственникам успехов в этой конкурентной сфере деятельности».

По словам представителя покупателя Тармо Сумберга, столь значительные инвестиции с их стороны свидетельствуют о вере в потенциал Курессааре, как туристического направления: «Мы надеемся, что активное сотрудничество с местным самоуправлением и другими предприятиями Сааремаа продолжится. Я хотел бы поблагодарить East Capital за годы профессионального сотрудничества, которое стало весьма плодотворным для обеих сторон».