"Омикрон" - выход из пандемии коронавируса?

Первым из ведущих европейских политиков об этом заговорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Еще 10 января он подтвердил сообщение газеты El Pais о том, что его правительство почти закончило разработку системы мер, в которой коронавирус будет считаться не "не пандемией, а эндемическим заболеванием" типа сезонного гриппа. Соответственно и обходиться с ковидом в Испании станут как с обычным гриппом: без регистрации каждого случая и ежедневных сводок с фронта борьбы с пандемией, без тестов при малейшем симптоме и всяких карантинных ограничений.

К аналогичной смене парадигм в отношении коронавируса склоняются и в некоторых других странах. Или фактически уже пустили дело на самотек и отменяют строгие ограничения несмотря на запредельные ежедневные цифры новых положительных тестов - в Великобритании, в Израиле или, например, в Дании, где кумулятивный семидневный показатель свежих заражений (Inzidenz) составляет в настоящее время 2871 (!) случаев на 100 тысяч населения. А что в Германии?

В ФРГ много непривитых пожилых людей

В Германии этот показатель сейчас в пять с лишним раз ниже, чем в Дании (551 в понедельник, 17 января), но об отмене ограничений речи не идет. Наоборот, вводятся дополнительные. Теперь, например, даже дважды привитые могут пойти поужинать в ресторан или сходить в кино только при наличии либо свежего отрицательного теста, либо свидетельства о третьей, бустерной прививке. Впрочем, и бустер, как показывает опыт, не является надежной защитой от заражения вариантом "омикрон", как и ранее перенесенный ковид.

Но для Германии, считает ее министр здравоохранения Карл Лаутербах, вариант попустительства коронавирусу не подходит. "Ведь у нас намного больше непривитых пожилых людей", - сказал он и назвал цифру в три миллиона человек старше 60 лет. Это каждый восьмой в такой возрастной категории.

Для сравнения: в Португалии привиты все жители старше 60 лет, в Дании - 99,5%, в Австрии - 91,4%, во - Франции 90,6%, в Италии - 90,1%. В Германии же - 87,7%. Плюс возрастная структура немецкого населения: доля пожилых людей здесь выше, чем в большинстве других стран ЕС. А чем старше человек, тем выше риск тяжелого течения болезни.

Как в Германии "измеряют" пандемию

Дикторы новостей по каналам немецкого телевидения по-прежнему с озабоченными лицам и тревогой в голосе сообщают о все новых максимумах заражений в Германии и росте кумулятивного семидневного показателя инфицированных, который долгое время считался - а многими считается до сих пор - основным индикатором пандемии в стране.

У людей мурашки по коже бегут, когда они открывают на своих телефонах приложение CWA (Corona Warn App), предупреждающее о повышенном риске заражения, и видят, что, например, сегодня в берлинской районе Райникендорф, в котором проживает корреспондент DW, Inzidenz составил 1179,7 на 100 тысяч местных жителей.