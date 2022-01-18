"Омикрон" - выход из пандемии коронавируса?
В некоторых странах ЕС видят в очень заразном, но менее опасном омикрон-варианте SARS-CoV-2 шанс выйти из пандемии ковида и начинают отменять ограничения. В Германии с этим не спешат, пишет Deutsche Welle.
В некоторых странах ЕС видят в очень заразном, но менее опасном омикрон-варианте SARS-CoV-2 шанс выйти из пандемии ковида и начинают отменять ограничения. В Германии с этим не спешат, пишет Deutsche Welle.
Первым из ведущих европейских политиков об этом заговорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Еще 10 января он подтвердил сообщение газеты El Pais о том, что его правительство почти закончило разработку системы мер, в которой коронавирус будет считаться не "не пандемией, а эндемическим заболеванием" типа сезонного гриппа. Соответственно и обходиться с ковидом в Испании станут как с обычным гриппом: без регистрации каждого случая и ежедневных сводок с фронта борьбы с пандемией, без тестов при малейшем симптоме и всяких карантинных ограничений.
К аналогичной смене парадигм в отношении коронавируса склоняются и в некоторых других странах. Или фактически уже пустили дело на самотек и отменяют строгие ограничения несмотря на запредельные ежедневные цифры новых положительных тестов - в Великобритании, в Израиле или, например, в Дании, где кумулятивный семидневный показатель свежих заражений (Inzidenz) составляет в настоящее время 2871 (!) случаев на 100 тысяч населения. А что в Германии?
В Германии этот показатель сейчас в пять с лишним раз ниже, чем в Дании (551 в понедельник, 17 января), но об отмене ограничений речи не идет. Наоборот, вводятся дополнительные. Теперь, например, даже дважды привитые могут пойти поужинать в ресторан или сходить в кино только при наличии либо свежего отрицательного теста, либо свидетельства о третьей, бустерной прививке. Впрочем, и бустер, как показывает опыт, не является надежной защитой от заражения вариантом "омикрон", как и ранее перенесенный ковид.
Но для Германии, считает ее министр здравоохранения Карл Лаутербах, вариант попустительства коронавирусу не подходит. "Ведь у нас намного больше непривитых пожилых людей", - сказал он и назвал цифру в три миллиона человек старше 60 лет. Это каждый восьмой в такой возрастной категории.
Для сравнения: в Португалии привиты все жители старше 60 лет, в Дании - 99,5%, в Австрии - 91,4%, во - Франции 90,6%, в Италии - 90,1%. В Германии же - 87,7%. Плюс возрастная структура немецкого населения: доля пожилых людей здесь выше, чем в большинстве других стран ЕС. А чем старше человек, тем выше риск тяжелого течения болезни.
Дикторы новостей по каналам немецкого телевидения по-прежнему с озабоченными лицам и тревогой в голосе сообщают о все новых максимумах заражений в Германии и росте кумулятивного семидневного показателя инфицированных, который долгое время считался - а многими считается до сих пор - основным индикатором пандемии в стране.
У людей мурашки по коже бегут, когда они открывают на своих телефонах приложение CWA (Corona Warn App), предупреждающее о повышенном риске заражения, и видят, что, например, сегодня в берлинской районе Райникендорф, в котором проживает корреспондент DW, Inzidenz составил 1179,7 на 100 тысяч местных жителей.
Куда меньше внимания встревоженные немцы обращают на другой, введенный относительно недавно критерий оценки пандемии - долю госпитализаций. А она остается на достаточно низком уровне или даже, как в последние дни, уменьшается, несмотря на быстрый рост числа новых положительных тестов на коронавирус. Так, в понедельник этот показатель составил 3,14. То есть, из 100 тысяч заразившихся в течение минувшей недели только 3 пациента попали в больницу.
Вопреки тревожным прогнозам не драматична и ситуация по стране в отделениях интенсивной терапии. В конце прошлой недели, впервые с середины ноября прошлого года на пике дельта-варианта, число пациентов с ковидом стало здесь ниже 3000. В прошлые выходные - даже меньше 2800.
Причем, более половины из них заразились еще "дельтой". "При варианте "омикрон" мы видим, что пациенты болеют не столь тяжело, заражение не столь часто приводит к необходимости вентиляции легких или к смерти", - говорит директор клиники интенсивной терапии университетской больницы в Гамбурге Штефан Клуге.
По данным Объединения врачей-реаниматологов (DIVI), в период с 14 декабря 2021 года до 12 января текущего 62% пациентов в немецких отделениях интенсивной терапии были непривитыми, 9,6% имели только одну прививку или уже болели ковидом, 28,4% были полностью вакцинированными, из которых 5,8% получили уже и бустерную прививку. Трижды привитые и все равно тяжело заболевшие - это, пояснил Штефан Клуге, пациенты с опасными хроническими болезнями, с нарушенной вследствие трансплантации иммунной системой, раковые больные.
В подавляющем же большинстве случаев заражение вариантом "омикрон" протекает либо вовсе бессимптомно, либо как легкая простуда. На этом фоне в Германии стали расти сомнения в целесообразности введения обязательной вакцинации, к чему ведет дело канцлер Олаф Шольц.
"Вариант "омикрон" меняет правила игры, сейчас не время что-нибудь делать и принимать жесткие меры лишь бы продемонстрировать дееспособность. Нам нужны правильные шаги в правильное время", - заявил, например, управляющий делами парламентской фракции либералов Штефан Томе.
Засомневались и в немецком Совете по этике (Deutscher Ethikrat). Его глава профессор Алена Бюкс дает понять, что при определенных обстоятельствах надо будет пересмотреть прежнюю рекомендацию о расширении круга лиц, обязанных сделать прививку от коронавируса. С такой рекомендацией Совет выступил в декабре - на пике волны дельта-варианта. Надо учитывать, какой именно вариант коронавируса является доминирующим, заявила теперь Бюкс в интервью журналу Der Spiegel.
Но сторонники обязательной вакцинации стоят на своем. "Омикрон не заменяет прививку", - говорит министр здравоохранения Лаутербах и предупреждает, что непривитые, переболевшие сейчас "омикроном", осенью окажутся беззащитны перед лицом очередной мутации коронавируса. А вот иммунная защита трижды привитых плюс перенесших "омикрон" будет весьма надежной.
По оценке вирусолога Клауса Штёра, через несколько недель, когда достаточно большое количество дважды и трижды привитых (их доля сейчас составляет 47,1%) переболеют "омикроном", будет выработан естественный коллективный иммунитет общества.
Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен видит в легком течении заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса, шанс перейти от пандемии к эндемии ковида. Рано или поздно, уверен он, все люди подцепят SARS-CoV-2. Но это не отменяет необходимости вакцинации. "Вирус может распространяться, но в населении, имеющем широко укоренившуюся благодаря вакцинации защиту, - поясняет он. - В противном случае (среди невакционированных. - Ред.) будет слишком много смертей".
Смягченную прививкой инфекцию Дростен сравнивает с поездом, в который на ходу запрыгивают люди. "Когда-нибудь в него должны будут сесть все", - говорит он. Но есть и хорошая новость: поезд сейчас идет довольно медленно, поэтому вспрыгивать на него сейчас относительно безопасно.