Теперь можно оформить посылку до посещения почты в среде самообслуживания Omniva

Как сообщила руководитель отдела цифровых каналов Omniva Агнес Ойдсалу, нововведение существенно упростит жизнь клиентов, поскольку позволит сэкономить время, затрачиваемое в почтовом отделении на отправку посылок, а также лучше спланировать движение посылок, отправляемых курьером. «Мы планируем и дальше улучшать портал Minu Omniva, чтобы клиенты Omniva могли удобно и в одном месте заказывать услуги и получать информацию о своих посылках. Доступность и постоянное улучшение цифровых каналов — один из важнейших приоритетов Omniva в ближайшем будущем», — добавила Ойдсалу.

Благодаря новшеству желающие отправить посылку курьером могут указать в Minu Omniva время, когда они хотят, чтобы курьер забрал посылку. После оформления посылки в Minu Omniva и перед передачей ее курьеру или почтовому отделению на посылке нужно написать код посылки, а также номера телефонов получателя и отправителя. Так у сотрудника Omniva будет иметься вся необходимая информация о посылке. Предварительное оформление посылки в самообслуживании позволит клиенту доставить посылку на почту быстрее и удобнее.