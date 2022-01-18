Турфирмы Эстонии просят правительство компенсировать им расходы на энергоносители

В направленном премьер-министру Кае Каллас письме предприятия сектора просят также правительство как можно скорее отменить ограничения на участие детей до 18 лет в мероприятиях досуга, учитывая, что экспресс-тесты в учебных заведениях себя оправдали и эта система контроля действует.

Предприятия турсектора Эстонии также просят правительство отменить временное ограничение, что помогло бы держать под контролем проводимые ими мероприятия. Фирмы также просят, чтобы им разрешали оказывать услуги досуга взрослым не только при предъявлении Covid-сертификата, но и по результатам экспресс-теста, сделанного предприятием-продавцом услуги.

При этом турфирмы отмечают в своем письме, что их прежние неоднократные просьбы, обращенные к правительству, так и остались без ответа.