Турфирмы Эстонии просят правительство компенсировать им расходы на энергоносители
Предприятия туристического сектора Эстонии просят правительство найти возможности компенсировать пострадавшим от кризиса фирмам рост цен на энергию, газ и отопление.
Предприятия туристического сектора Эстонии просят правительство найти возможности компенсировать пострадавшим от кризиса фирмам рост цен на энергию, газ и отопление.
В направленном премьер-министру Кае Каллас письме предприятия сектора просят также правительство как можно скорее отменить ограничения на участие детей до 18 лет в мероприятиях досуга, учитывая, что экспресс-тесты в учебных заведениях себя оправдали и эта система контроля действует.
Предприятия турсектора Эстонии также просят правительство отменить временное ограничение, что помогло бы держать под контролем проводимые ими мероприятия. Фирмы также просят, чтобы им разрешали оказывать услуги досуга взрослым не только при предъявлении Covid-сертификата, но и по результатам экспресс-теста, сделанного предприятием-продавцом услуги.
При этом турфирмы отмечают в своем письме, что их прежние неоднократные просьбы, обращенные к правительству, так и остались без ответа.
От имени предприятий турсектора к Кае Каллас обратились Союз гостиниц и ресторанов Эстонии, Союз турфирм Эстонии, Союз СПА Эстонии, Объединение сельского туризма Эстонии и Бюро проведения конференций Эстонии.