Вт, 18.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

Джен Псаки. ФОТО: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Россия сейчас способна в любой момент совершить нападение на Украину, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - сказала она на брифинге.

"Где мы находимся сейчас: президент (РФ Владимир - ИФ) Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отмечала она.

Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По ее словам, Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации. Однако, добавила Псаки, России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back