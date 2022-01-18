В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

"Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - сказала она на брифинге.

"Где мы находимся сейчас: президент (РФ Владимир - ИФ) Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отмечала она.