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Вечером 18 января индекс Мосбиржи упал до отметки 3 328,94, потеряв с начала торгов 6,5%. Это называют крупнейшим падением с начала пандемии. Экономисты сходятся во мнении, что основной причиной падения рынков стал тупик в переговорах России с США и НАТО, пишет Би-би-си.

Индекс Мосбиржи во вторник упал до отметки 3 328,94, потеряв с начала торгов 6,5%. Индекс РТС потерял 6.6%, акции "Газпрома" упали на 7.3%, Сбербанка - на 10.3%, Роснефти - на 9.8%. Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной падения рынков стала геополитика.

В последний раз индекс Мосбиржи падал более чем на 5% по ходу торгового дня в начале пандемии, 15 апреля 2020 года, отмечает РБК. Во вторник индекс опустился до минимума с 26 февраля 2021 года. Индекс РТС упал ниже 1400 пунктов впервые с 4 февраля 2021 года.

"Российский рынок продолжает снижение на фоне эскалации геополитических рисков вокруг переговоров Россия - США и Россия - НАТО, а также Украины, - следует из комментария инвестиционной компании "Атон". - Отсутствие прогресса в переговорах и все более воинственная риторика с обеих сторон отрицательно сказываются на аппетите к риску в отношении российских активов, в частности - акций".

"Отсутствие прояснений в геополитическом вопросе вынудило инвесторов уклоняться от рисков. После полудня продажи приобрели лавинообразный характер", - отмечат Владислав Силаев, старший трейдер "Альфа-Капитал".

Негатива рынку, по словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, добавило и ухудшение внешнего фона. "Глобальные фондовые рынки также перешли к снижению, ведомые рынком США на фоне обновления доходностью 10-летних гособлигаций США максимумов с 2019 года", - пояснил эксперт.

Это привело к тому, что к вечеру в Европе ведущие индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру".

"Поводом к подобной динамике выступает желание игроков сократить позиции в рисковых активах в ожидании старта цикла повышения ставки в американской экономике", - поясняет он.

Лидером распродаж уже четвертый день подряд стал финансовый сектор - обыкновенные акции Сбера потеряли 10,4%, привилегированные - 8,7%, акции TCS Group (Тинькофф) потеряли 10,8%.

"Отметим, что противоречивые сообщения о возможности отключения российских банков от SWIFT в случае наложения санкций лишь добавили нервозности инвесторам. Вместе с тем, хотелось бы выделить крепость акций ВТБ (-3,3%): бумаги выглядят лучше остальных банков, удерживаясь выше декабрьских минимумов", - сказал Жильников.

При этом на рынке энергоносителей ситуация продолжает оставаться стабильной, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 87 долларов за баррель, отмечает Зварич.

Индекс Мосбиржи в среду может попытаться вернуться к отметке 3400 пунктов, предполагает Жильников. "Но, по нашему мнению, пока потенциал восстановления рынка выглядит ограниченным ввиду сохраняющихся высокими геополитических рисков и слабости внешнего фона", - говорит он.

Зварич же считает, что на рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает диапазон 3100 - 3200 по индексу Мосбиржи. "Пока не видно факторов, которые были бы способны улучшить ситуацию. В ближайшее время на рынок может продолжить давить геополитический фактор и ухудшение настроений на мировых фондовых площадках. При этом высокие цены на нефть на текущий момент игнорируются инвесторами", - говорит он.