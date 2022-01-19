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Студия Postimees: как не допустить тотального роста цен?
11:30

Энергоцены взлетели так, что выше уже некуда. Какую помощь правительство готово предложить людям, не вписавшимся в критерии компенсаций? Как избежать обнищания населения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия). Смотрите интервью в 11:30!

  • Как правительство планирует помогать населению, предприятиям и туризму?
  • Можно ли при таких ценах на энергоносители способствовать приходу на рынок новых производственных мощностей?
  • Как снизить цены на энергию? Что Эстонию ждет дальше?
  • Как не допустить взрывного роста цен на всё?
  • Что мешает принятию новых решений? Разлад в коалиции? 

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