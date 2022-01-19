Студия Postimees: как не допустить тотального роста цен?11:30
Энергоцены взлетели так, что выше уже некуда. Какую помощь правительство готово предложить людям, не вписавшимся в критерии компенсаций? Как избежать обнищания населения?
Энергоцены взлетели так, что выше уже некуда. Какую помощь правительство готово предложить людям, не вписавшимся в критерии компенсаций? Как избежать обнищания населения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия). Смотрите интервью в 11:30!