Зарплата гендиректора Департамент полиции и погранохраны выросла до 6300 евро
Министр внутренних дел Кристиан Яани утвердил повышение месячного оклада гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера до 6300 евро с 1 января.
Министр внутренних дел Кристиан Яани утвердил повышение месячного оклада гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера до 6300 евро с 1 января.
В прошлом году зарплата Вахера составляла 6000 евро. Заместители гендиректора Криста Аас, Янне Пикма и Эгерт Беличев с этого года будут получать основную зарплату в 5000 евро вместо прежних 4800 евро, пишет ERR.
Эльмар Вахер возглавляет Департамент полиции и погранохраны с 2013 года.
Ранее Яани повысил зарплаты руководителям Спасательного департамента.