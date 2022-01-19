Сийму Сеппику и Индреку Раудсеппу по-прежнему грозит арест

Прокурор Сигрид Нурм оспорила в окружном суде постановление Харьюского уездного суда, согласно которому подозревающийся в даче взятки Сийм Сеппик и подозревающий в посредничестве во взяточничестве Индрек Раудсепп не были взяты под стражу. Окружной суд еще не назначил время рассмотрения дела.

В начале января Центральная криминальная полиция задержала бывшего министра внутренних дел Айна Серрика (69) и его сыновей Сийма Сеппика (42) и Сулева Сеппика (46), которых подозревают в даче взятки, а также бизнес-партнера двух последних, 56-летнего Индрека Раудсеппа, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По данным BNS, подозрение касается банкротства связанной с Сеппиками фирмы Hexanor, банкротным управляющим которой является Мартин Крупп. Поскольку среди подозреваемых нет банкротного управляющего, можно сделать вывод, что он не принимал участия в преступлении.

Согласно подозрению, банкротному управляющему была обещана взятка в размере более 100 000 евро, из которых было перечислено 25 000.

По словам руководителя бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, собранные на сегодня данные уголовного расследования указывают на то, что подозреваемые с помощью взятки хотели добиться более выгодного для них разрешения банкротного производства, а также исключить вероятность того, что против них будут поданы иски.

Айн Сеппик утверждает, что все подозрения безосновательны.

Харьюский уездный суд объявил о банкротстве фирмы Hexanor, принадлежащей Сийму Сеппику и Сулеву Сеппику, в октябре 2018 года и назначил банкротным управляющим Мартина Круппа.