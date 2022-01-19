Будет жарко. Определены составы олимпийских сборных по хоккею
С 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. На хоккейном турнире выступят 12 мужских сборных. Постепенно начал определять их состав.
С 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. На хоккейном турнире выступят 12 мужских сборных. Постепенно начал определять их состав.
Восемь сборных квалифицировались по рейтингу Международной федерации хоккея: Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Команды из Латвии, Словакии и Дании определились по результатам квалификационных турниров. А Китай квалифицировался на правах страны-хозяйки. Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать спорстменов на Олимпиаду в Китай.
На групповом этапе каждая из 12 команд проведет по три матча. Сборная России на групповом этапе 9 февраля сыграет со Швейцарией, 11 февраля с Данией и с Чехией - 12 февраля. Команды, занявшие первые три места, и лучшая сборная, занявшая второе место, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд встретятся в квалификационном раунде 15 февраля, а победители пройдут в четвертьфиналы, которые состоятся 16 февраля.
Россию представит сборная в таком составе (расширенный состав)
Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов («ЦСКА»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).
Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).
Сборная Латвии (расширенный состав)
Вратари: Ивару Пунненовс («Тайгерс», Швейцария), Янис Калниньш («Векше», Швеция), Кристерс Гудлевскис («Брюнэс», Швеция), Эрикс Витольс («Динамо» Рига, КХЛ), Рудольфс Лаздиньш (ХК «Рига).
Защитники: Оскарс Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Кристапс Зиле, Карлиш Чуксте, Патрик Озолс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Янис Якс («Сочи», КХЛ), Увис Балинскис («Ливтивнов», Чехия), Роберт Мамчицс («Злин», Чехия), Артур Кулда («Пингвинс», Германия), Наурис Сейес («Ла-Шо», Швейцария).
Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Даниелс Берзиньш, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Микс Индрашис, Рихардс Букартс (оба — «Адмирал»), Родриго Аппле («Эребру», Швеция), Каспарс Даугавиньш («Берн», Швейцария), Рональд Кинг («Лозанна», Швейцария), Денисс Смирновс («Серветт», Швейцария), Оскар Бантня («Юкурит», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Плзень», Чехия), Роберт Букартс («Витковице», Чехия), Ренарс Крастенбергс («Виллахер», Австрия), Андрис Джериньш («Блэк Уингз», Австрия).
Сборная Словакии
Вратари: Патрик Рыбар («Динамо» Минск, КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета», Чехия).
Защитники: Марек Дялога («Комета», Чехия), Мартин Маринчин («Тршинец», Чехия), Петер Черешняк («Плзень», Чехия), Марио Грман («Хамеенлинна», Финляндия), Михал Чайковски («Сибирь», КХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Швейцария), Шимон Немец («Нитра»), Самуэль Княжко («Сиэтл Тандербердс», юниорская Западная хоккейная лига).
Нападающие: Либор Гудачек («Динамо» Минск, КХЛ), Милош Клемен («Млада Болеслав», Чехия), Михал Криштоф («Комета», Чехия), Марко Дано, Милош Роман (оба — «Оцеларжи», Чехия), Юрай Слафковски («Турку», Финляндия), Томач Юрчо («Барыс», КХЛ), Петер Цегларик («Авангард», КХЛ), Марек Гривик («Торпедо», КХЛ), Кристиан Поспишил («Давос», Швейцария), Самуэль Такач («Слован»), Повел Говернанс («Дукла»), Адриан Голешински («Нитра»), Петр Зюзин («Зволен»).
Сборная США
Вратари: Штраусс Манн («Шеллефтео», Швеция), Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Пэт Нагл («Лихай-Уэлли», АХЛ).
Защитники: Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Аарон Несс («Провиденс», АХЛ), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция).
Нападающие: Кенни Агостино, Энди Миле (оба — «Торпедо», КХЛ), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Абрузизи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес, (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA), Ник Шор («Сибирь», КХЛ).
Сборная Чехии
Вратари: Шимон Грубец («Авангард», КХЛ), Роман Вилл («Трактор», КХЛ), Патрик Бартошак («Амур», КХЛ).
Защитники: Якуб Ержабек («Спартак», КХЛ), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик», КХЛ), Давид Скленичка («Йокерит», КХЛ), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал», КХЛ), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).
Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль», Швейцария), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн», Швеция), Радан Ленц («Амур», КХЛ), Матей Странски («Давос», Швейцария), Матей Блюмел («Динамо» Пардубице), Михаэл Фролик («Лозанна», Швейцария), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор», КХЛ), Ян Коварж («Цуг» Швейцария), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс», Финляндия), Михаэль Шпачек («Фрелунда», Швеция).
Сборная Швейцарии
Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберге («Биль»).
Защитники: Мирко Мюллер, Сантери Алатало (оба — «Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромен Леффель («Лугано»), Янник Вебер, Кристиан Марти (оба — «Лайонс»), Роман Унтерштандер («Берн»).
Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Денис Мальгин, Деннис Холленштайн, Свен Андригетто (все — «Лайонс»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Биль»), Грегори Хоффман, Свен Сентелер, Дарио Симион, Фабрис Херцог (все — «Цуг»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Йоэль Вермин («Серветт»).
Сборная Дании
Вратари: Себастиан Дам («Клагенфурт»), Патрик Гэлбрейт (Сеннерйюск), Фредерик Диков («Оденсе»).
Защитники: Маркус Лауридсен, Оливер Ларсен («Оскарсхамн»), Филлип Браггиссер («Вольфсбург»), Эмиль Кристенсен («Швеннингер»), Никлас Йенсен («Йокерит»), Йеспер Йенсен Аабо, Оливер Лауридсен, Маттиас Лассен (все — «Мальмо»).
Нападающие: Никлас Йенсен («Йокерит»), Миккель Бедкер («Лугано»), Фредерик Сторм («Ингольштадт»),Ник Олесен («Седертелье»), Маттиас Асперуп («Херлев»), Мортен Мадсен («Тимра»), Франс Нильсен («Детройт»), Йеспер Йенсен («Фредериксхавн»), Мортен Полсен, Матиас Бау (оба — «Хернинг»), Николай Мейер («Эссят»), Юлиан Якобсен («Ольборг»), Петер Регин («Амбри Пиотта»), Патрик Расселл («Линчепинг»).