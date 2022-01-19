Будет жарко. Определены составы олимпийских сборных по хоккею

Восемь сборных квалифицировались по рейтингу Международной федерации хоккея: Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Команды из Латвии, Словакии и Дании определились по результатам квалификационных турниров. А Китай квалифицировался на правах страны-хозяйки. Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать спорстменов на Олимпиаду в Китай.

На групповом этапе каждая из 12 команд проведет по три матча. Сборная России на групповом этапе 9 февраля сыграет со Швейцарией, 11 февраля с Данией и с Чехией - 12 февраля. Команды, занявшие первые три места, и лучшая сборная, занявшая второе место, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд встретятся в квалификационном раунде 15 февраля, а победители пройдут в четвертьфиналы, которые состоятся 16 февраля.

Полуфиналы Олимпиады пройдут 18 февраля, матч за бронзу состоится 19 февраля, а финал — 20 февраля.

Россию представит сборная в таком составе (расширенный состав)

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов («ЦСКА»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Сборная Латвии (расширенный состав)

Вратари: Ивару Пунненовс («Тайгерс», Швейцария), Янис Калниньш («Векше», Швеция), Кристерс Гудлевскис («Брюнэс», Швеция), Эрикс Витольс («Динамо» Рига, КХЛ), Рудольфс Лаздиньш (ХК «Рига).

Защитники: Оскарс Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Кристапс Зиле, Карлиш Чуксте, Патрик Озолс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Янис Якс («Сочи», КХЛ), Увис Балинскис («Ливтивнов», Чехия), Роберт Мамчицс («Злин», Чехия), Артур Кулда («Пингвинс», Германия), Наурис Сейес («Ла-Шо», Швейцария).

Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Даниелс Берзиньш, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Микс Индрашис, Рихардс Букартс (оба — «Адмирал»), Родриго Аппле («Эребру», Швеция), Каспарс Даугавиньш («Берн», Швейцария), Рональд Кинг («Лозанна», Швейцария), Денисс Смирновс («Серветт», Швейцария), Оскар Бантня («Юкурит», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Плзень», Чехия), Роберт Букартс («Витковице», Чехия), Ренарс Крастенбергс («Виллахер», Австрия), Андрис Джериньш («Блэк Уингз», Австрия).

Сборная Словакии

Вратари: Патрик Рыбар («Динамо» Минск, КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета», Чехия).