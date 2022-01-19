Квартал Ротерманна, как Таллинн: он никогда не будет достроен

«Участок по Ахтри, 6, исторически служивший товарной станцией для предприятий Ротерманна, выступит своеобразным мостом между собственно кварталом Ротерманна и портовым районом, – рассказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – Расширение квартала Ротерманна в направлении порта – следующий логический шаг для нас. Я рад, что город Таллинн развивает планы трамвайной линии от улицы Ахтри до порта, и я надеюсь, что однажды автомобильное движение на улице Ахтри будет частично переведено под землю, чтобы создать более комфортное городское пространство для пешеходов».

Участок по Ахтри, 6, расположенный между встречными потоками движения улицы Ахтри рядом с Музеем архитектуры, находящимся в Соляном складе Ротерманна, действительно уникален. Все стороны здания будут фасадами, а из окон откроется исключительный вид на Старый город, Рейди-теэ и Певческое поле, порт и уже построенный квартал Ротерманна.

Поскольку у будущего здания площадью 12 000 м2 уже есть разрешение на строительство, работы начнутся немедленно. К строительству приступят в апреле этого года. Дом будет сдан осенью 2024 года. «Нашей команде предстоят интересные времена, ведь параллельно мы также строим Батарейную морскую крепость и ряд зданий в квартале Park Tondi рядом с теннисным центром», - сказал исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк.

Ааво Кокк описывает новое офисное здание как удачную комбинацию малых и больших площадей: «В центре города немного новостроек, где можно было бы арендовать несколько тысяч квадратных метров офисных площадей на одном этаже. В здании по Ахтри, 6 это возможно. Недавно перебравшиеся в этот район предприятия высоко оценили множество интересных ресторанов и услуг квартала Ротерманна, работать здесь приятно».

Исторически на участке Ахтри, 6 находилась товарная станция фабрики Ротерманна. С южной стороны здания Соляного склада Ротерманна здесь даже сохранилась часть станционной платформы. Станция связывала фабрики Ротерманна с миром. «И сегодня Ахтри, 6 является ключом к объединению квартала Ротерманна с его необычной архитектурой и центральной части города с портовым районом», — сказал Ааво Кокк.