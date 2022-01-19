В Нымме продается дом всего за 80 тысяч, но...

В Нымме, например, один такой продается. Дом как дом, стены и крыша есть. Да и проблем с формой собственности, судя по объявлению, никаких. Только он очень маленький и хорошо подходит для сдачи внаем.

Домик в Нымме. ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома - 53 м2, а участок, на котором он расположен, составляет 57 м2. Маловато, конечно, но зато дом, зато недвижимость...

Новому собственнику придется решить только пару проблем: закончить ремонт фасада по уже имеющемуся проекту и провести в дом воду. К счастью, для этого тоже есть проект и разрешение. Но вот разрешение на эксплуатацию дома будет выдано только после окончания работ.