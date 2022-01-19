В Нымме продается дом всего за 80 тысяч, но...
Не каждый день в столице выставляют на продажу частный дом всего за 80 тысяч евро. Но день на день не приходится, и чудо случилось, пишет Kodu.
Не каждый день в столице выставляют на продажу частный дом всего за 80 тысяч евро. Но день на день не приходится, и чудо случилось, пишет Kodu.
В Нымме, например, один такой продается. Дом как дом, стены и крыша есть. Да и проблем с формой собственности, судя по объявлению, никаких. Только он очень маленький и хорошо подходит для сдачи внаем.
Общая площадь дома - 53 м2, а участок, на котором он расположен, составляет 57 м2. Маловато, конечно, но зато дом, зато недвижимость...
Новому собственнику придется решить только пару проблем: закончить ремонт фасада по уже имеющемуся проекту и провести в дом воду. К счастью, для этого тоже есть проект и разрешение. Но вот разрешение на эксплуатацию дома будет выдано только после окончания работ.
В любом случае это действительно интересное предложение. Наверняка кому-то из пользователей портала недвижимости KV.EE приглянется именно этот домик.