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В Нымме продается дом всего за 80 тысяч, но...

Центральная часть Нымме. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Не каждый день в столице выставляют на продажу частный дом всего за 80 тысяч евро. Но день на день не приходится, и чудо случилось, пишет Kodu

В Нымме, например, один такой продается. Дом как дом, стены и крыша есть. Да и проблем с формой собственности, судя по объявлению, никаких. Только он очень маленький и хорошо подходит для сдачи внаем. 

Домик в Нымме. ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома - 53 м2, а участок, на котором он расположен, составляет 57 м2. Маловато, конечно, но зато дом, зато недвижимость...  

Новому собственнику придется решить только пару проблем: закончить ремонт фасада по уже имеющемуся проекту и провести в дом воду. К счастью, для этого тоже есть проект и разрешение. Но вот разрешение на эксплуатацию дома будет выдано только после окончания работ. 

В любом случае это действительно интересное предложение. Наверняка кому-то из пользователей портала недвижимости KV.EE приглянется именно этот домик. 

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