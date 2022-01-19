Рекорд ⟩ В Эстонии выявили 3159 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на утро 19 января, в больницах находится 315 пациентов с коронавирусом. Из них 223 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 178 человек, или 80% не были вакцинированы, а 45, или 20% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 42 новые истории болезни. Скончалось три человека: 70-летний мужчина, 84-летняя женщина и 89-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 144,3, а среди невакцинированных людей – 220,4.