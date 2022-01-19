Производители древесины: цена на дрова будет бить рекорды

По словам генерального директора Эстонского центра продажи древесины Эйнара Раннула, ценовое давление идет с нескольких сторон. «Во-первых, дров в последнее время заготавливается мало, и их не хватает. Высокая цена на хвойные бревна привела к увеличению рубок в хвойных лесах и рубок на дрова было недостаточно. Цена была поднята производителями поленьев, так как на экспортных рынках увеличился спрос на упакованные поленья», — пояснил Раннула.

Рост цен на газ также играет важную роль, заставляя искать альтернативные источники энергии и, следовательно, повышая спрос, цены и экспорт древесной щепы. Из-за цены на газ выросли и цены на пеллеты, а также выросли спрос и цена местных котельных и Eesti Energia на дрова и щепу.

По словам генерального директора Союза частных лесов Яануса Ауна, для производства щепы и пеллетов используется низкокачественная древесина и отходы рубок, которые не подходят для других целей. «Очистка леса от кустарников и слабых деревьев помогает вырастить более здоровый лес, а в производстве энергии увеличится доля используемого местного сырья, цена которого является разумной», — прокомментировал Аун.

По текущим биржевым ценам цена за мегаватт-час газа составляет почти 115 евро, а цена за электроэнергию — почти 170 евро. В регионах, где для отопления на станциях комбинированного производства тепла и энергии используется древесная щепа, цена за мегаватт-час составляет в среднем 50 евро.

Средняя цена за мегаватт-час при использовании пеллетов составляет почти 65 евро, а при использовании поленьев – 50-70 евро, в зависимости от породы дерева.