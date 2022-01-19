Есть угроза жизни и здоровью: полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Последний раз выйти на контакт с Кятлин удалось 18 января, с большой долей вероятности в тот момент она находилась в Пярну. Полиция собирает информацию, чтобы выяснить, куда девушка могла направиться. По имеющимся данным, жизнь и здоровье Кятлин могут быть в опасности.