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  • Есть угроза жизни и здоровью: полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Есть угроза жизни и здоровью: полиция разыскивает 16-летнюю девушку

16-летняя Кятлин. ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 16-летней Кятлин, которая 7 января в Раквере ушла из дома.

Последний раз выйти на контакт с Кятлин удалось 18 января, с большой долей вероятности в тот момент она находилась в Пярну. Полиция собирает информацию, чтобы выяснить, куда девушка могла направиться. По имеющимся данным, жизнь и здоровье Кятлин могут быть в опасности.

Приметы пропавшей: рост 169 см, среднее телосложение. Она была одета в черную курту, черве джинсы и черные кроссовки Nike.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кятлин, просят звонить по номеру 112.

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