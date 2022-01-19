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  • Эстония
  • Херем считает вероятным вооруженный конфликт между Россией и Украиной
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Херем считает вероятным вооруженный конфликт между Россией и Украиной

Миртин Херем. ФОТО: Mihkel Maripuu

Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен, считает командующий Силами обороны республики, генерал-лейтенант Мартин Херем.

Как заявил Херем в среду в утренней программе «Радио 2», он сомневается, что даже если в ближайшие месяцы на Украине произойдет вооруженный конфликт, то нечто подобное может случиться и на территории Эстонии, передает «Интерфакс».

В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной «все движется в направлении вооруженного конфликта».

«Нападение России на Украину уже настолько вероятно, что ничего больше не нужно делать, чтобы спровоцировать следующий шаг. Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, все движется в направлении вооруженного конфликта», - заявил он.

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