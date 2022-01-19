Херем считает вероятным вооруженный конфликт между Россией и Украиной

Как заявил Херем в среду в утренней программе «Радио 2», он сомневается, что даже если в ближайшие месяцы на Украине произойдет вооруженный конфликт, то нечто подобное может случиться и на территории Эстонии, передает «Интерфакс».

В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной «все движется в направлении вооруженного конфликта».